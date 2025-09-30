Kış Kapıdayken Kedinizi Sıcacık Tutmak İçin Dikkat Etmeniz Gerekenler
Kaynak: https://www.dailypaws.com/cats-kitten...
Soğuk havalar yaklaşırken, evcil dostlarımızın da üşüyebileceğini unutmamak gerek. Kediniz ister evden çıkmayı sevmesin ister en küçük fırsatta dışarıya fırlasın, onu hem sıcak hem de güvende tutmanın birkaç basit ve etkili yolu var.
Buyrun detaylara 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kediler genellikle soğuğa dayanıklıdır ama dışarıyı seven bir kedi bile üşüyünce eve geri döner.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Soğuk havalar kediler için ciddi bir risk oluşturabilir! Uzmanlara göre 7°C’nin altındaki sıcaklıklar kediler için fazla soğuk.
Peki bu havalarda kedinizin üşüdüğünü anlamak için ne yapmanız gerekiyor?
Kedinizin normal vücut sıcaklığı 38–39°C arasındadır.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisansa başladım. Bir yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri dönüştürüp insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın