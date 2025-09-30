Kış Kapıdayken Kedinizi Sıcacık Tutmak İçin Dikkat Etmeniz Gerekenler

Kediniz sadece üşüyorsa, onu sıcak bir odaya almak genellikle yeterlidir. Ancak dışarıda tehlikeli soğuklara maruz kaldıysa, kedinizi sıcak bir havluya sarıp hemen veterinere götürmelisiniz. Kış aylarında kuru havada kedilerin sağlığını etkileyebilir, bu yüzden daima taze su bulundurmak çok önemlidir.

Özetle, kedinizi karlı ve yağışlı havalarda uzun süre dışarıda bırakmamak gerekir. Soğuk havada dışarı çıkıyorsa davranışlarını gözlemleyin ve onu kış boyunca mutlu ve sağlıklı tutacak önlemleri alın.