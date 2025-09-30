onedio
Kış Kapıdayken Kedinizi Sıcacık Tutmak İçin Dikkat Etmeniz Gerekenler

Kış Kapıdayken Kedinizi Sıcacık Tutmak İçin Dikkat Etmeniz Gerekenler

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
30.09.2025 - 15:54

Soğuk havalar yaklaşırken, evcil dostlarımızın da üşüyebileceğini unutmamak gerek. Kediniz ister evden çıkmayı sevmesin ister en küçük fırsatta dışarıya fırlasın, onu hem sıcak hem de güvende tutmanın birkaç basit ve etkili yolu var.

Buyrun detaylara 👇

Kaynak: https://www.dailypaws.com/cats-kitten...
Kediler genellikle soğuğa dayanıklıdır ama dışarıyı seven bir kedi bile üşüyünce eve geri döner.

Çünkü bir kedi için bile geceyi dışarıda geçirmek tehlikeli olabilir.

Bununla birlikte ev kedileri de üşüyebilir; titreyebilir veya sıcak bir köşe arayabilir. Kedinizin kendine ait sıcak bir alanının olması, kış boyunca üşümesini önler. Bu sıcak alan kedinizin kendini daha rahat hissetmesini sağlayabilir.

Soğuk havalar kediler için ciddi bir risk oluşturabilir! Uzmanlara göre 7°C’nin altındaki sıcaklıklar kediler için fazla soğuk.

İş soğuklara gelince kedinizin tüy yapısı ve kilosu da önemlidir. Tüysüz veya tıraş edilmiş kediler soğukta dışarı çıkmamalı, hatta evde bile kazak giymelidir. Obez kediler soğuğa biraz daha dayanıklı olabilir, ancak yavaş hareket ettikleri için başka tehlikelere açık olurlar. Sağlık sorunları bulunan kediler ise her koşulda dışarıya çıkarılmamalıdır.

Peki bu havalarda kedinizin üşüdüğünü anlamak için ne yapmanız gerekiyor?

Üşüyen kediler genellikle titrer, kambur bir şekilde oturur veya sıcak bir yer arar.

Kediniz Soğukta uzun süre kalırlarsa, hipotermi belirtileri ortaya çıkabilir: uyuşukluk veya kafa karışıklığı, genişlemiş göz bebekleri, nefes almakta güçlük, kas sertliği ve düşük tansiyonla birlikte yavaş kalp atışı görülebilir. Bu belirtilerden herhangi birini fark ederseniz, kedinizi hemen veterinere götürmeniz hayati önem taşır.

Kedinizin normal vücut sıcaklığı 38–39°C arasındadır.

Kediniz sadece üşüyorsa, onu sıcak bir odaya almak genellikle yeterlidir. Ancak dışarıda tehlikeli soğuklara maruz kaldıysa, kedinizi sıcak bir havluya sarıp hemen veterinere götürmelisiniz. Kış aylarında kuru havada kedilerin sağlığını etkileyebilir, bu yüzden daima taze su bulundurmak çok önemlidir.

Özetle, kedinizi karlı ve yağışlı havalarda uzun süre dışarıda bırakmamak gerekir. Soğuk havada dışarı çıkıyorsa davranışlarını gözlemleyin ve onu kış boyunca mutlu ve sağlıklı tutacak önlemleri alın.

