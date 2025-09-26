onedio
Onlar da Bizim Gibi! Araştırmalara Göre Kedilerin 5 Farklı Kişilik Tipi

Ömer Faruk Kino
26.09.2025 - 15:31

Eğer bir kedi sahibiyseniz ya da kedilere yakından baktıysanız, onların kendine özgü davranış biçimleri ve bireysel mizaçları olduğunu bilirsiniz. Bazı kediler size çok bağlıyken, diğerleri her gün mama kabını tam aynı saatte doldurduğunuz sürece, yaşamanız veya ölmeniz umurlarında değilmiş gibi davranır. Bazıları kendi gölgelerinden korkarken, bazıları cesurca bir köpeğe saldırabilir. İşte kedilerin farklı kişilik tipleri... 👇

1. İnsansı Kedi

Eğer kucağınızda rahatça uzanmayı, siz çalışırken klavyenizin üzerinde ya da siz uyurken başınızın üzerinde yatmayı seven bir kediniz varsa, muhtemelen “insan” kediniz var demektir.

Bu kediler genellikle dost canlısı ve sıcakkanlıdır; aktif olarak insanlarla etkileşim kurmayı severler. Hatta yeterince sevgi ve ilgi görmediklerinde endişeli olabilirler. Sahiplerini 'yoğurarak' sevgilerini gösteren tatlı kedilerdir.

2. Meraklı Kedi

Evde yeni bir kişi olsun ya da pencereden içeri süzülen yeni bir koku, bu kediler araştırma yapmadan yerinde duramaz.

Genellikle yavruyken birçok uyarıcıya maruz kalan bu kediler, enerjik ve hareketli ortamları severler. Ayrıca bulmacalar, kedi kaleleri gibi zeka oyunlarını da çok severler. Onları meşgul tutmayı unutmayın!

3. Avcı Kedi

Sürekli dışarı çıkmak için ağlayan ve her zaman en yakın pencereden veya kapı aralığından kaçmayı planlayan bir kediniz varsa, muhtemelen avcı bir kediniz var. Dışarı çıkmalarına izin verilirse, spor amacıyla kuşları ve kemirgenleri avlamaları olasıdır. İçerideyken ise genellikle oyuncaklarını takip edip avladıklarını görürsünüz.

Tüm kediler bir dereceye kadar avlanmayı sever; sonuçta evrimsel olarak buna uygunlar. Ancak Fransa’da yapılan son bir araştırmaya göre bir kedinin avlanmayı ne kadar sevdiği, insanlara olan ilgisiyle ilişkili görünüyor. Daha sevecen kediler genellikle daha az avcıyken, zeki ve bağımsız kediler sürekli av peşindedir.

4. Huysuz Kedi

Bu kedileri, kedi dünyasının Garfield’ları olarak düşünün; genellikle mesafeli durmayı seven huysuz tipler. Genellikle size yakın olmayı sever ancak dokunulmak, okşanmak ya da kucağa alınmak istemezler. Buna 'sınır koymak' denir. Bilmeyeneniz varsa... 😅

Bazı kediler biraz huysuz olabilir. Ancak araştırmalar, bunun sadece kişilikle ilgili olmadığını gösteriyor. Birleşik Krallık’ta yapılan bir çalışmaya göre birçok huysuz kedi, aşırı üreme nedeniyle diğer kedilere kıyasla normal yüz ifadeleriyle kendilerini ifade etmekte zorlanıyor.

5. Kedi Kedisi

Bazı kediler başka bir kedi gördüklerinde hemen kavga etmeye başlarken, diğerleri kedi kardeşleriyle bir topluluk oluşturmaya, kucaklaşmaya ve oynamaya yönelirler.

Bu davranış genellikle yavruyken diğer kedilerle sosyalleşmiş olmalarından kaynaklanır. Ancak Japonya’daki Azabu Üniversitesi’nde 2022 yılında yapılan bir araştırma, bunun hormon seviyeleriyle de ilgili olabileceğini ortaya koydu. Araştırmaya göre testosteron ve stres hormonu kortizol seviyeleri daha düşük olan kediler, diğer kedilerle arkadaşlık kurma eğiliminde daha yüksek. Bu da “kedi kedisi” olmanın genellikle hem doğuştan hem de sonradan edinilen bir özellik olduğunu gösteriyor.

2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisansa başladım. Bir yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri dönüştürüp insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Otto Skorzeny

kızım temas bağımlısı illa dokancak :) Oğlan ise silkinde değil dünya ama artık kutsal bir görevi var :)

Bozkurt

Manyak olan hangisiyse o.

Antares17

Bütün gün uyuyan gece olunca da evi dağıtan kedi hangi kişilik tipi oluyor 🙄