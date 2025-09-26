Onlar da Bizim Gibi! Araştırmalara Göre Kedilerin 5 Farklı Kişilik Tipi

Eğer kucağınızda rahatça uzanmayı, siz çalışırken klavyenizin üzerinde ya da siz uyurken başınızın üzerinde yatmayı seven bir kediniz varsa, muhtemelen “insan” kediniz var demektir.

Bu kediler genellikle dost canlısı ve sıcakkanlıdır; aktif olarak insanlarla etkileşim kurmayı severler. Hatta yeterince sevgi ve ilgi görmediklerinde endişeli olabilirler. Sahiplerini 'yoğurarak' sevgilerini gösteren tatlı kedilerdir.