Eğer Farklı Davranıyorsa Dikkat: Kedilerde Demansın Gizli Belirtileri
Tıpkı insanlar gibi kediler de yaşlandıkça unutkanlık ve bilişsel gerileme yaşayabiliyor. Peki minik dostlarımızda demansın işaretleri neler?
Birçok kedi sahibi farkında olmasa da, yaş ilerledikçe kedilerde de demans görülebiliyor.
Kedilerde demans, çoğu zaman fark edilmeyen davranış değişiklikleriyle kendini gösterir.
Demansın kesin bir tedavisi yok, ama doğru bakım ile ilerlemesini yavaşlatmak mümkün.
Beslenme de önemli bir destektir. Antioksidanlar ve omega yağ asitleri içeren takviyeler, beyin sağlığını korumaya yardımcı olabilir.
Kedilerde demans, sık görülen ama çoğu zaman geç fark edilen bir sağlık sorunudur.
