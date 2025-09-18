onedio
Eğer Farklı Davranıyorsa Dikkat: Kedilerde Demansın Gizli Belirtileri

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
18.09.2025 - 14:47

Tıpkı insanlar gibi kediler de yaşlandıkça unutkanlık ve bilişsel gerileme yaşayabiliyor. Peki minik dostlarımızda demansın işaretleri neler? 

Detaylıca anlattık.👇

Birçok kedi sahibi farkında olmasa da, yaş ilerledikçe kedilerde de demans görülebiliyor.

Tıpta, kedilerde bilişsel işlev bozukluğu sendromu olarak bilinen bu durum, kedilerin zihinsel ve davranışsal yetilerinde yaşa bağlı bir gerilemeyi işaret eder. 

Bu özellikle 11 yaşın üzerindeki kedilerde daha sık rastlanır. Araştırmalar, 15 yaşına gelen kedilerin yarısından fazlasında bu sendromun izlerine rastlandığını gösteriyor.

Kedilerde demans, çoğu zaman fark edilmeyen davranış değişiklikleriyle kendini gösterir.

Bu belirtiler zaman zaman normal yaşlanmayla karıştırılsa da, aslında erken teşhis için önemli sinyallerdir.

  • Farklı sesler çıkarma: Gece yüksek sesle miyavlamak gibi alışılmadık vokal davranışlar.

  • İlişki değişiklikleri: Daha fazla ilgi arama, aşırı yapışkanlık ya da tam tersi daha az etkileşim.

  • Uyku düzeninde değişiklik: Geceleri huzursuz, gündüzleri fazla uyuma.

  • Tuvalet alışkanlıkları: Kum kabı dışına tuvalet yapma.

  • Yön bulma sorunları: Kafasını duvara çevirmek, yanlış kapıya gitmek veya eşyaların arkasında sıkışıp kalmak.

  • Aktivite azalması: Daha az oyun oynama, keşfe çıkmama veya kendini daha az temizleme.

  • Kaygı belirtileri: Tanıdık ortamlarda bile saklanma ya da huzursuzluk.

  • Öğrenme güçlüğü: Mama kabını bulamama veya yeni şeyler öğrenmede zorlanma.

Demansın kesin bir tedavisi yok, ama doğru bakım ile ilerlemesini yavaşlatmak mümkün.

İlk adım her zaman veteriner kontrolü olmalı; çünkü bu belirtiler bazen böbrek veya eklem sorunlarından da kaynaklanabiliyor.

Kedinizin yaşam alanında küçük düzenlemeler yapmak, interaktif oyuncaklar ve keşif aktiviteleri ile zihinsel uyarım sağlamak hastalığın etkilerini azaltabilir. İleri demanslı kedilerde ise fazla değişiklik kafa karışıklığına yol açabileceği için dikkatli olunmalı.

Beslenme de önemli bir destektir. Antioksidanlar ve omega yağ asitleri içeren takviyeler, beyin sağlığını korumaya yardımcı olabilir.

Fakat kullanılacak ürünlerin mutlaka kediler için özel üretilmiş olması gerekir. Köpeklere yönelik takviyeler, kedilerde toksik etki yaratabilir.

Kedilerde demans, sık görülen ama çoğu zaman geç fark edilen bir sağlık sorunudur.

Belirtileri erken fark etmek, doğru bakım ve veteriner desteğiyle kedinizin yaşam kalitesini yükseltmek mümkün. Eğer minik dostunuzda alışılmadık bir farklılık gözlüyorsanız, vakit kaybetmeden veteriner kontrolü yaptırmak en doğru adım olacaktır.

