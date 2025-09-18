Eğer Farklı Davranıyorsa Dikkat: Kedilerde Demansın Gizli Belirtileri

İlk adım her zaman veteriner kontrolü olmalı; çünkü bu belirtiler bazen böbrek veya eklem sorunlarından da kaynaklanabiliyor.

Kedinizin yaşam alanında küçük düzenlemeler yapmak, interaktif oyuncaklar ve keşif aktiviteleri ile zihinsel uyarım sağlamak hastalığın etkilerini azaltabilir. İleri demanslı kedilerde ise fazla değişiklik kafa karışıklığına yol açabileceği için dikkatli olunmalı.