Ayakta mı Uyuyorlar? Kuşlar Nasıl Uyurlar?

Kuşların da tüm hayvanlar gibi uykuya ihtiyacı vardır. Hem gündüz yaşayan (diurnal) hem de gece yaşayan (nocturnal) kuşlar dinlenmek için benzersiz yollar geliştirmişlerdir. Kuşların uyku alışkanlıklarını anlamak, çevrelerine ve yaşam tarzlarına büyüleyici adaptasyonları ortaya çıkarır. Hadi detayları birlikte öğrenelim...👇

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