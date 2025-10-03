onedio
Kedisini Seven Bunu Yapmaz! Tüylü Dostlarımızın Dayanamadığı Kokular

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
03.10.2025 - 13:45

Kediler bazı kokular söz konusu olduğunda maalesef bizim kadar dayanıklı değiller. İnsanlardan 14 kat daha güçlü bir koku alma duyusuna sahip olan kediler, kokuları tamamen farklı algılar. Bizim için hoş ya da nötr olan kokular, onlar için çok güçlü veya rahatsız edici olabilir. Peki bu kokular hangileri?

Kaynak: https://www.catster.com/lifestyle/the...
"Ne güzel koktu!" diye övmelere doyamadığınız bazı kokular, maalesef tüylü dostlarımızı hiç mutlu etmiyor.

Koku duyuları oldukça güçlü olan kediler, bazı kokuları bizden çok daha iyi alabiliyor. Kulağa iyi bir şey gibi gelse de, maalesef bu onlar için resmen bir kabus olabiliyor. Öyle ki, bizim fark etmediğimiz hafif bir koku bile kediler için oldukça yoğun ve rahatsız edici olabilir. Bu nedenle, evde kullanılan temizlik ürünleri, parfümler veya bahçe bitkileri, kedilerin davranışlarını ve rahatını doğrudan etkileyebilir. Kedinizin huzurlu kalmasını istiyorsanız, kokulara karşı hassasiyetlerini göz önünde bulundurmanız önemli.

Kahve, sirke vb. gündelik kokuların aslında kedinizi rahatsız edebileceğini biliyor muydunuz?

Kedinizi belirli bir alandan uzak tutmak istiyorsanız, beyaz sirke gibi basit bir çözüm işe yarayabilir. Güçlü kokusu, diğer kokuları maskeleyerek kedilerin daha önce işaretledikleri yerlere tekrar gitmesini önlemeye yardımcı olur. 

Aynı şekilde kahve telvesi, güçlü kokusu nedeniyle çoğu kedi tarafından sevilmez; üstelik kafein kediler için zehirli olduğundan, kediler içgüdüsel olarak ondan uzak durur.

Kedilerin rahatsız olabileceği diğer kokular:

  • Narenciye: Kediler, narenciye kokularına doğal olarak karşıdır ve portakal, limon veya greyfurt gibi meyveler onlar için potansiyel olarak toksiktir.

  • Lavanta: Lavanta kediler için kaçınılması gereken bir koku olup, içindeki bileşenler metabolize edilemez ve esansiyel yağı toksiktir.

  • Biberiye ve Kekik: Bu bitkilerin güçlü ve alışılmadık kokuları kediler için iticidir.

  • Nane ve Nanenin Çeşitleri: Nane kokusu kediler tarafından sevilmez ve toksik olabileceğinden esansiyel yağlarından uzak durulmalıdır.

  • Okaliptüs: İnsanlar için ferahlatıcı olan okaliptüs, kediler için çok yoğun ve toksik bir kokudur.

  • Pul Biber ve Baharatlar: Baharatlar kedilerin hassas göz ve burunlarını tahriş edebilir ve sindirim sorunlarına yol açabileceği için caydırıcı olarak önerilmez.

  • Güçlü Parfümler ve Deodorantlar: Evdeki ağır kokular, parfümler veya hava spreyi kediler için aşırı rahatsız edicidir ve kullanılmamalıdır.

Bozkurt

Etkileşimi seven kedisini umursamaz. Çok görüyorum YouTube'da.