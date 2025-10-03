Kedisini Seven Bunu Yapmaz! Tüylü Dostlarımızın Dayanamadığı Kokular

Kedinizi belirli bir alandan uzak tutmak istiyorsanız, beyaz sirke gibi basit bir çözüm işe yarayabilir. Güçlü kokusu, diğer kokuları maskeleyerek kedilerin daha önce işaretledikleri yerlere tekrar gitmesini önlemeye yardımcı olur.

Aynı şekilde kahve telvesi, güçlü kokusu nedeniyle çoğu kedi tarafından sevilmez; üstelik kafein kediler için zehirli olduğundan, kediler içgüdüsel olarak ondan uzak durur.