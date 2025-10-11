Sigaraya Zam Geliyor: Sigara Fiyatlarına Zam Tarihi Belli Oldu
Sigaraya zam geliyor. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, sigaraya zam gelecek tarihi açıkladı. Tele1'den Egehan Erkün’e konuşan Dündar, yeni yılda ÖTV güncellemesiyle birlikte bir zam daha geleceğini belirtti. TBYD Başkanı, firmaların fiyatları alıştıra alıştıra yükselttiğini ileri sürdü.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sigara fiyatlarına zam geliyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
“Alıştıra alıştıra fiyat yükseltiyorlar.”
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın