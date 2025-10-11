onedio
Sigaraya Zam Geliyor: Sigara Fiyatlarına Zam Tarihi Belli Oldu

Dilara Şimşek
11.10.2025 - 10:07

Sigaraya zam geliyor. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, sigaraya zam gelecek tarihi açıkladı. Tele1'den Egehan Erkün’e konuşan Dündar, yeni yılda ÖTV güncellemesiyle birlikte bir zam daha geleceğini belirtti. TBYD Başkanı, firmaların fiyatları alıştıra alıştıra yükselttiğini ileri sürdü.

Kaynak

Sigara fiyatlarına zam geliyor.

Temmuz ve ağustos ayında sigaraya zam gelmişti. Bu kez yeni zam yolda.  Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, sigaraya bu ay içinde yeni zam yapılacağını açıkladı. 

Dündar, 5 TL civarında zam beklediklerini dile getirdi. 

Öte yandan Dündar, yeni yılda yapılacak ÖTV güncellemesiyle sigara fiyatlarının bir kez daha yükseleceğini kaydetti.

“Alıştıra alıştıra fiyat yükseltiyorlar.”

TBYD Başkanı Dündar, firmaların tek sefer zam yapmadığını vurguladı. Bu zamların belirli periyotlarda yapıldığına dikkat çeken Dündar, “ÖTV arttı ama firmalar bu miktarda zam yapmadı. Tek seferde 10 TL'lik zam yapmak yerine temmuz ayında 5 TL'lik zam yapıldı. Firmalar, zammı alıştıra alıştıra vermek istiyor” dedi.

