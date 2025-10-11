Sigaraya Zam Geliyor: Sigara Fiyatlarına Zam Tarihi Belli Oldu

Temmuz ve ağustos ayında sigaraya zam gelmişti. Bu kez yeni zam yolda. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, sigaraya bu ay içinde yeni zam yapılacağını açıkladı.

Dündar, 5 TL civarında zam beklediklerini dile getirdi.

Öte yandan Dündar, yeni yılda yapılacak ÖTV güncellemesiyle sigara fiyatlarının bir kez daha yükseleceğini kaydetti.