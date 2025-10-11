onedio
article/comments
article/share
Haberler
Ekonomi
Almanya Gurbetçilerin Halk Parası'nı Kesiyor

Almanya Gurbetçilerin Halk Parası'nı Kesiyor

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
11.10.2025 - 09:09

Almanya, sosyal yardım dolandırıcılığının önüne geçmek için yasal değişikliklere başvurdu. Hıristiyan Demokratlar ve Sosyal Demokrat Parti koalisyonu, Almanya’ya  gelen Türkler, Afganlar ve Suriyeliler ile Bulgar, Romen ve Ukrayna gibi ülke vatandaşlarına ödenen ‘halk parası’nı kaldırdı. Sözcü’den Ali Gülen’in haberine göre değişiklikle birlikte kira yardımı da yapılmayacak.

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Almanya gurbetçilerin Halk Parası'nı kesiyor.

Almanya gurbetçilerin Halk Parası'nı kesiyor.

Sosyal yardım dolandırıcılığına karşı Almanya yeni önlemler almaya başladı. Halk Parası denilen sistem kaldırıldı yerine, Temel Geçim Güvencesi sistemi getirildi. 

Almanya’ya iltica edenlere yapılan önemli yardımların birçoğu artık kesiliyor. 

Yeni kurulan sistemde yer alan maddeler şöyle:

  • Yardım alanlar kontrol edilecek. Yardım kararları için belli aralıklarla kuruma çağrılacak. Randevuya gelmeyenlere yapılan yardımlar belirli oranda kesilecek. 

  • Çalışabileceği halde çalışmayanlara yardım verilmeyecek, kira yardımı yapılmayacak. 

  • Almanya’da yardım bağlanan ancak kendi ülkesine gidip yaşayanlardan bu yardım kesilecek. 

  • Emekliler için ise 2 bin euroya kadar kazanma şansı olacak. Bu maaşta sosyal kesintiler olacak.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
17
8
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın