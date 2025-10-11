Almanya gurbetçilerin Halk Parası'nı kesiyor.

Almanya, sosyal yardım dolandırıcılığının önüne geçmek için yasal değişikliklere başvurdu. Hıristiyan Demokratlar ve Sosyal Demokrat Parti koalisyonu, Almanya’ya gelen Türkler, Afganlar ve Suriyeliler ile Bulgar, Romen ve Ukrayna gibi ülke vatandaşlarına ödenen ‘halk parası’nı kaldırdı. Sözcü’den Ali Gülen’in haberine göre değişiklikle birlikte kira yardımı da yapılmayacak.

