Kırmızı Bültenle Aranıyorlardı! Don Vito ve Hasan Lala Yakalandı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Yerlikaya, 'Kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan 'Don Vito' lakaplı uyuşturucu baronu Abdullah Alp Üstün ile kırmızı difüzyon mesajıyla uluslararası seviyede aranan uyuşturucu organize suç örgütü üyesi Hasan Lala'nın, Birleşik Arap Emirlikleri'nde yakalanmaları ve bu sabaha karşı ülkemize iadeleri sağlandı' dedi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Don Vito lakaplı Abdullah Alp Üstün ve Hasan Lala yakalanarak Türkiye'ye iade edildi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Operasyona dair görüntüleri buradan izleyebilirsiniz:
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın