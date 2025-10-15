onedio
Ordu'da Kokarcaların Bastığı Bir Ev Görüntülendi!

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
16.10.2025 - 00:21

Kahverengi kokarca böcekleri, Türkiye'nin gündemine ilk kez 2018 yılında geldi. Artvin'de görülen bu böcek yıllar içerisinde önce Karadeniz'e ardından tüm Türkiye'ye yayılmaya başladı. Tarımsal ürünleri tehdit eden, meyve ağaçlarına zarar veren kokarca problemi gün geçtikçe büyüyor. Vatandaşlar, evlerini ve bahçelerini saran kokarcalardan kurtulmanın yöntemini arıyor.

Hava Forum'un paylaştığı, Ordu'da kokarcaların bastığı bir ev de kısa sürede gündem oldu.

Kokarca Böceği Nedir?

Kahverengi kokarca böceği ÇinJaponyaKore Yarımadası ve Tayvan'a özgü bir böcek türü olarak biliniyor. Kokarca, ülkemizde ise ilk olarak Artvin'de 2018 yılında tespit edildi. Kokarca, önce fındık bahçelerine ardından da tüm Karadeniz Bölgesi'ne yayıldı. Karadeniz de Türkiye'nin dört bir yanına yayılan kokarca, tarımsal ürünleri etkilemeye başladı.

Kokarca, Türkiye'nin tarımsal üretimini tehdit ediyor ve meyve ağaçlarına, sebzelere ve diğer tarım ürünlerine büyük zararlar veriyor. Aynı zamanda kokarcanın direkt olarak insan sağlığını etkilemesinden de endişe ediliyor.

