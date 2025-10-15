Ordu'da Kokarcaların Bastığı Bir Ev Görüntülendi!

Kahverengi kokarca böcekleri, Türkiye'nin gündemine ilk kez 2018 yılında geldi. Artvin'de görülen bu böcek yıllar içerisinde önce Karadeniz'e ardından tüm Türkiye'ye yayılmaya başladı. Tarımsal ürünleri tehdit eden, meyve ağaçlarına zarar veren kokarca problemi gün geçtikçe büyüyor. Vatandaşlar, evlerini ve bahçelerini saran kokarcalardan kurtulmanın yöntemini arıyor.

Hava Forum'un paylaştığı, Ordu'da kokarcaların bastığı bir ev de kısa sürede gündem oldu.

Kaynak: Hava Forum