Fransa'da Araç Plakalarında Köklü Değişikliğe Gidiliyor

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
16.10.2025 - 11:44

Avrupa'da trafikte kayıtlı araçlar sınıflarına ve türlerine göre ülkemizdeki gibi farklı formatlarda görülebiliyor. Ancak Fransa pembe plaka uygulamasıyla en köklü değişimlerden birine imza atan ilk Avrupa ülkesi olacak. Bu uygulama kapsamında pembe plakalı araçlar trafikte yer alacak.

Fransa'nın araç plakalarında köklü bir değişikliğe gideceği duyuruldu.

2026 yılının ilk aylarından itibaren trafikte pembe renkli geçici plakalar kullanılacak. Bunun sebebi ise denetim süresi geçmiş araçların tespitinin kolay sağlanması.

Fransa Ulaştırma Bakanlığı’nın açıklamasında normalde gri-beyaz olan “WW” kodlu geçici plakalar pembe olacak. WW kodlu geçici plakalar yeni alınan veya test edilen araçlara veriliyor ve geçerlilik süreleri kısa oluyor.

Artı33'ün haberine göre şu anda 460 binden fazla geçici plakalı araç var.

Ancak geçici plakaların diğer plakalarla aynı renkte olması denetimlerde bu araçların kolay tespit edilememesine neden oluyordu. Bu sayede pembe plakalı araçlar polis veya jandarma çevirmelerinde daha görünür hale gelecek. Üstelik plakanın kenarında yazılı ibarelerle geçerlilik süresinin dolup dolmadığı daha rahat tespit edilebilecek. Uygulamanın zamanla tüm Avrupa'da geçerli olması bekleniyor.

