Dünyanın En Büyük Bebek Bakım Markalarından Johnson & Johnson’a ‘Kanserojen Madde Kullanıyor’ Davası

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
16.10.2025 - 17:37 Son Güncelleme: 16.10.2025 - 17:38

Dünyanın en büyük bebek bakım ürünü markalarından biri olan Johnson & Johnson’a, İngiltere'de binlerce kişi tarafından dava açıldı. Dava edenler, bebek pudrasında kanserojen madde olduğu iddia edilen Johnson & Johnson şirketinin asbestle kirlenmiş talk pudrasını bilerek sattığını ve bunun da kansere yol açtığını savunuyor.

ABD’li Johnson & Johnson şirketi, bebek pudrasında kanser riski oluşturan asbest bulunduğu iddiasıyla 3 binden fazla kişi tarafından dava edildi.

Davacılar, şirketin asbestle kirlenmiş talk pudrasını bilerek sattığını ve bunun kansere yol açtığını iddia ederek, Londra Yüksek Mahkemesi'nde dava açtı. İngiliz medyasında yer alan haberlere göre, KP Law tarafından açılan davada, Johnson & Johnson ve 2023'te bu şirketten ayrılan Kenvue UK, 1965-2023 arasında yumurtalık kanseri ve mezotelyomaya (akciğer zarı kanseri) neden olduğu iddia edilen ürünleri satmakla suçlanıyor.

İddiaya göre; şirket bu riski biliyordu ancak kullanıcılardan sakladı!

Davacılara göre, Johnson & Johnson'ın bebek pudrası asbest dahil kanserojen lifler içeriyordu ve şirket bu riski on yıllar boyunca tüketicilerden gizledi. Şirketten yapılan açıklamada ise söz konusu bebek pudrasının 'asbest içermediğini ve kansere neden olmadığı' savunuldu.

Şirket geçen hafta Kaliforniya'da mezotelyoma nedeniyle hayatını kaybeden bir kadının ailesine 966 milyon dolar ödemeye mahkum edilmişti. Bu, şirkete karşı verilen en yüksek tazminat kararlarından biri olarak kayıtlara geçti.

Ali Can YAYCILI
