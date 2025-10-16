Dünyanın En Büyük Bebek Bakım Markalarından Johnson & Johnson’a ‘Kanserojen Madde Kullanıyor’ Davası
Dünyanın en büyük bebek bakım ürünü markalarından biri olan Johnson & Johnson’a, İngiltere'de binlerce kişi tarafından dava açıldı. Dava edenler, bebek pudrasında kanserojen madde olduğu iddia edilen Johnson & Johnson şirketinin asbestle kirlenmiş talk pudrasını bilerek sattığını ve bunun da kansere yol açtığını savunuyor.
ABD’li Johnson & Johnson şirketi, bebek pudrasında kanser riski oluşturan asbest bulunduğu iddiasıyla 3 binden fazla kişi tarafından dava edildi.
İddiaya göre; şirket bu riski biliyordu ancak kullanıcılardan sakladı!
