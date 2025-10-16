Dünyanın En Büyük Bebek Bakım Markalarından Johnson & Johnson’a ‘Kanserojen Madde Kullanıyor’ Davası

Davacılara göre, Johnson & Johnson'ın bebek pudrası asbest dahil kanserojen lifler içeriyordu ve şirket bu riski on yıllar boyunca tüketicilerden gizledi. Şirketten yapılan açıklamada ise söz konusu bebek pudrasının 'asbest içermediğini ve kansere neden olmadığı' savunuldu.

Şirket geçen hafta Kaliforniya'da mezotelyoma nedeniyle hayatını kaybeden bir kadının ailesine 966 milyon dolar ödemeye mahkum edilmişti. Bu, şirkete karşı verilen en yüksek tazminat kararlarından biri olarak kayıtlara geçti.