2025 Victoria’s Secret Şovundan Goygoy Malzemesi Çıkaran X Kullanıcıları Ortamı Şenlendirdi!

Ecem Dalgıçoğlu
16.10.2025 - 18:52

2025 Victoria’s Secret Moda Şovu sosyal medyada sadece mankenlerin güzellikleriyle değil, kullanıcıların esprili yorumlarıyla da konuşuldu. Özellikle Bella Hadid’in 23 kilo ağırlığında kanatlarla podyuma çıkması ve Gigi Hadid’in kanatlarının “yorgana” benzetilmesi, X kullanıcılarının mizah yeteneklerini konuşturmasına neden oldu.

2025 Victoria’s Secret Moda Şovu, 15 Ekim’de Brooklyn, New York’taki Duggal Greenhouse’da gerçekleşti. Bu yılki etkinlik, markanın 2024’teki geri dönüşünün ardından ikinci kez düzenlendi.

Geceye damgasını vuran anlardan biri, dokuz aylık hamile Jasmine Tookes’in altın rengi ışıltılı elbisesiyle podyuma çıkması olurken, Bella ve Gigi Hadid kardeşler podyumdaki varlıklarıyla yine kendilerine hayran bıraktı.

Ayrıca Adriana Lima, Candice Swanepoel ve Alessandra Ambrosio gibi efsanevi meleklerin Victoria's Secret şovundaki varlığı görenleri büyülerken X kullanıcıları da defiledeki detyalardan goygoy çıkarmadan duramadı!

