2025 Victoria’s Secret Şovundan Goygoy Malzemesi Çıkaran X Kullanıcıları Ortamı Şenlendirdi!
2025 Victoria’s Secret Moda Şovu sosyal medyada sadece mankenlerin güzellikleriyle değil, kullanıcıların esprili yorumlarıyla da konuşuldu. Özellikle Bella Hadid’in 23 kilo ağırlığında kanatlarla podyuma çıkması ve Gigi Hadid’in kanatlarının “yorgana” benzetilmesi, X kullanıcılarının mizah yeteneklerini konuşturmasına neden oldu.
2025 Victoria’s Secret Moda Şovu, 15 Ekim’de Brooklyn, New York’taki Duggal Greenhouse’da gerçekleşti. Bu yılki etkinlik, markanın 2024’teki geri dönüşünün ardından ikinci kez düzenlendi.
