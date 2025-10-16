onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
İrem Helvacıoğlu ve Ural Kaspar'ın Kızlarına Koydukları İsim X'te Goygoyculara Büyük Malzeme Çıkardı!

İrem Helvacıoğlu ve Ural Kaspar'ın Kızlarına Koydukları İsim X'te Goygoyculara Büyük Malzeme Çıkardı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
16.10.2025 - 17:01

İrem Helvacıoğlu ve Ural Kaspar 28 Ekim 2024 tarihinde evlenmiş bir süre sonra da bebek haberini sevenleriyle paylaşmıştı. Hamileliği süresince zor bir dönemden geçen ve kaza atlatan Helvacıoğlu sağlıkla kızını kucağına aldı.

Geçtiğimiz gün bebeğine kavuşan Helvacıoğlu ve eşi Ural Kaspar kızlarını adını paylaştıktan sonra, 'Sora' isminin anlamı da merak edildi. Gelin ismin anlamında ve X kullanıcılarından gelen goygoya birlikte bakalım!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Ünlü oyuncu İrem Helvacıoğlu ve eşi Ural Kaspar, geçtiğimiz günlerde dünyaya gelen kızlarına verdikleri isimle dikkat çekti.

Ünlü oyuncu İrem Helvacıoğlu ve eşi Ural Kaspar, geçtiğimiz günlerde dünyaya gelen kızlarına verdikleri isimle dikkat çekti.

Çift, bebeklerine “Sora” adını koydu. İsmin anlamı ise kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

İrem Helvacıoğlu'nun kızına koyduğu ismin anlamı ne?

“Sora”, Japonca kökenli bir isim olup “gökyüzü”, “sema” anlamlarını taşıyor. Japon kültüründe bu isim, özgürlüğü, huzuru ve sınırsızlığı simgeliyor.

Ünlü çift kızlarının ismini paylaşımlarıyla açıklamıştı:

İsmin anlamını bilmeyen X kullanıcıları ise goygoyun dibine vurdu!

İsmin anlamını bilmeyen X kullanıcıları ise goygoyun dibine vurdu!
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
twitter.com
twitter.com
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
5
2
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın