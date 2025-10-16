İrem Helvacıoğlu ve Ural Kaspar'ın Kızlarına Koydukları İsim X'te Goygoyculara Büyük Malzeme Çıkardı!
İrem Helvacıoğlu ve Ural Kaspar 28 Ekim 2024 tarihinde evlenmiş bir süre sonra da bebek haberini sevenleriyle paylaşmıştı. Hamileliği süresince zor bir dönemden geçen ve kaza atlatan Helvacıoğlu sağlıkla kızını kucağına aldı.
Geçtiğimiz gün bebeğine kavuşan Helvacıoğlu ve eşi Ural Kaspar kızlarını adını paylaştıktan sonra, 'Sora' isminin anlamı da merak edildi. Gelin ismin anlamında ve X kullanıcılarından gelen goygoya birlikte bakalım!
Ünlü oyuncu İrem Helvacıoğlu ve eşi Ural Kaspar, geçtiğimiz günlerde dünyaya gelen kızlarına verdikleri isimle dikkat çekti.
İsmin anlamını bilmeyen X kullanıcıları ise goygoyun dibine vurdu!
