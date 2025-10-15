onedio
Dilan Polat'ın Pembe Bornozlu Market Kombini Yine X Ahalasinin Dilinden Kaçamadı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
15.10.2025 - 16:21

Dilan Polat ve eşi Engin Polat, 2024 yılında kara para aklama ve vergi kaçırma suçlamalarıyla tutuklanmış, ardından tahliye edilmişti. 2025 yılında ise, 8 Ekim tarihinde Çekmeköy'deki villalarına sabah saatlerinde polis baskını düzenlenmiş ve çift ifade vermişti.

Sosyal medya paylaşımlarıyla konuşulmaya devam eden Dilan Polat bu sefer de market kombiniyle gündem oldu

İşte o anlar:

Dilan Polat, sosyal medya platformlarında yaptığı paylaşımlarla sıkça gündeme geliyor.

Dilan Polat, sosyal medya platformlarında yaptığı paylaşımlarla sıkça gündeme geliyor.

Dilan Polat, Instagram hesabında market alışverişi sırasında çektiği videoyu takipçileriyle paylaştı. Bu videolarda, 1,5 ay aradan sonra ilk kez markete gittiğini belirten ismin özellikle pembe bornozlu kombinisosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com

Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Hermione Granger

Aklıma Serena Van Der Woodsen geldi. Bi bölümde saten geceliğinin üstüne giydiği kürkü ile öğle vakti bi koşu Central Park'a gitmişti Dan'den ayrılmaya. Tabi... Devamını Gör

Emre Keskin

salak bolum

Meloni

Dilan Polat da olmasa ne yapacak acaba bu Onedio?