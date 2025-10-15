Dilan Polat'ın Pembe Bornozlu Market Kombini Yine X Ahalasinin Dilinden Kaçamadı!
Dilan Polat ve eşi Engin Polat, 2024 yılında kara para aklama ve vergi kaçırma suçlamalarıyla tutuklanmış, ardından tahliye edilmişti. 2025 yılında ise, 8 Ekim tarihinde Çekmeköy'deki villalarına sabah saatlerinde polis baskını düzenlenmiş ve çift ifade vermişti.
Sosyal medya paylaşımlarıyla konuşulmaya devam eden Dilan Polat bu sefer de market kombiniyle gündem oldu
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İşte o anlar:
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Dilan Polat, sosyal medya platformlarında yaptığı paylaşımlarla sıkça gündeme geliyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın
Aklıma Serena Van Der Woodsen geldi. Bi bölümde saten geceliğinin üstüne giydiği kürkü ile öğle vakti bi koşu Central Park'a gitmişti Dan'den ayrılmaya. Tabi... Devamını Gör
salak bolum
Dilan Polat da olmasa ne yapacak acaba bu Onedio?