Kerem Bürsin'le Çarpıntı'nın Başrollerini Paylaşan Lizge Cömert'in Hande Erçel'e Benzerliği Tartışma Yarattı!
Cannes'da düzenlenen MIPCOM etkinliği, Türk oyuncuların uluslararası alandaki etkisini bir kez daha gözler önüne serdi. Etkinlikte Kerem Bürsin ile poz veren Lizge Cömert, şıklığı ve zarafetiyle dikkat çekerken, sosyal medyada Hande Erçel’e benzetilmesi tartışmalara yol açtı.
Kerem Bürsin ve Lizge Cömert, "Çarpıntı" dizisinde başrolleri paylaşmaya başlamış, dizi izleyicilerin ilgisini kısa sürede çekmişti.
Cannes'da Kerem Bürsin'le poz veren Lizge Cömert'in Hande Erçel'e benzetilmesi ise tartışmalara yol açtı.
