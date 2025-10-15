onedio
Kerem Bürsin'le Çarpıntı'nın Başrollerini Paylaşan Lizge Cömert'in Hande Erçel'e Benzerliği Tartışma Yarattı!

Kerem Bürsin'le Çarpıntı'nın Başrollerini Paylaşan Lizge Cömert'in Hande Erçel'e Benzerliği Tartışma Yarattı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
15.10.2025 - 12:28

Cannes'da düzenlenen MIPCOM etkinliği, Türk oyuncuların uluslararası alandaki etkisini bir kez daha gözler önüne serdi. Etkinlikte Kerem Bürsin ile poz veren Lizge Cömert, şıklığı ve zarafetiyle dikkat çekerken, sosyal medyada Hande Erçel’e benzetilmesi tartışmalara yol açtı.

Kerem Bürsin ve Lizge Cömert, "Çarpıntı" dizisinde başrolleri paylaşmaya başlamış, dizi izleyicilerin ilgisini kısa sürede çekmişti.

Kerem Bürsin ve Lizge Cömert, "Çarpıntı" dizisinde başrolleri paylaşmaya başlamış, dizi izleyicilerin ilgisini kısa sürede çekmişti.

Kerem Bürsin ve Lizge Cömert, 2025 MIPCOM etkinliğinde Cannes'da büyük ilgi gördü. OGM Universe tarafından düzenlenen özel bir basın toplantısına katılan ve burada 'Çarpıntı' dizisinin uluslararası tanıtımını yaptılar.

Cannes'da Kerem Bürsin'le poz veren Lizge Cömert'in Hande Erçel'e benzetilmesi ise tartışmalara yol açtı.

Cannes'da Kerem Bürsin'le poz veren Lizge Cömert'in Hande Erçel'e benzetilmesi ise tartışmalara yol açtı.

Kerem Bürsin ve Hande Erçel’in ilişkisi, Türk televizyon dünyasında büyük yankı uyandırmış, ikili 2020 yılında FOX TV'de yayımlanan 'Sen Çal Kapımı' dizisinde başrolü paylaşarak büyük bir uyum yakalamalarının ardından dizinin başarısıyla birlikte gerçek hayatta da yakınlaşmıştı.

Ancak, 2022 yılında ilişkileri sona ermiş, ayrılığın ardından, Hande Erçel ve Kerem Bürsin, sosyal medyada birbirlerini takip etmeyi bırakmış ve birlikte paylaştıkları fotoğrafları silmişti.

Birlikte Cannes'a giden Kerem Bürsin ve Lizge Cömert'in sosyal medyaya düşen kareleri genç oyuncunun Hande Erçel'e beznetilmesine neden oldu.

Gelin, Erçel ve Lizge Cömert'in benzetilmesine sosyal medya kullanıcılarından gelen tepkilere birlikte bakalım!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
