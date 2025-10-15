onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Ünlü İsimlerin Adının Geçtiği Uyuşturucu Operasyonunda İfade Veren Berrak Tüzünataç İlk Kez Konuştu!

Ünlü İsimlerin Adının Geçtiği Uyuşturucu Operasyonunda İfade Veren Berrak Tüzünataç İlk Kez Konuştu!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
15.10.2025 - 11:41

8 Ekim 2025 tarihinde İstanbul'da düzenlenen büyük çaplı uyuşturucu operasyonu, Türkiye'nin gündeminde geniş yankı uyandırdı. Operasyon, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla, 'uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak' suçlamasıyla başlatıldı ve kamuoyunca tanınan 19 ünlü isme yönelik gerçekleştirildi.

Operasyonda adı geçen ünlü isimlerin yaptığı açıklamalar büyük ses getirirken, Berrak Tüzünataç olaylar sonrası ilk kez konuştu.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda ünlü isimlerin ifadeleri alınmıştı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda ünlü isimlerin ifadeleri alınmıştı.

İrem Derici, Hadise Açıkgöz, oyuncular Kubilay Aka, Berrak Tüzünataç, Özge Özpirinçci, Demet Evgar Babataş, Dilan Polat ve eşi Engin Polat, sosyal medya fenomeni Duygu Özaslan Mutaf, oyuncu Zeynep Meriç Aral Keskin, sunucu Derin ve Deren Talu, oyuncu Mert Yazıcıoğlu gibi isimlerin bulunduğu 19 kişi, ifadeleri ve kan örnekleri alınmak üzere İl Jandarma Komutanlığı'na götürümüş, ardından serbest bırakılmıştı.

Operasyon sabahı evinden alınan İrem Derici, '14 yıldır tırnaklarımla bu sektörde kendime bir yer edindim. Milyonlarca insanı şarkılarımla eğlendirdim, ağlattım, güldürdüm. Ben bu kariyeri uyuşturucu gibi bir bela ile riske atacak kadar aptal mıyım?' şeklinde konuşmuştu.

Gecemuhabiri'nin kamerasına konuşan Berrak Tüzünataç ise yaşananların ardından ilk kez görüntülendi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
2
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın