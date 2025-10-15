onedio
Stokları Tükenmiş: Vücut Kılı Detaylı İç Çamaşırını Satışa Sunan Kim Kardashian'ın Yeni Ürünü Mide Bulandırdı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
15.10.2025 - 09:53

Kim Kardashian, moda ve kozmetik dünyasındaki girişimleriyle ve açıklamalarıyla zaman zaman gündem yaratmayı başarıyor bildiğiniz gibi. Kardashian, son olarak iç giyim markası SKIMS ile yine sınırları zorlayan bir adım attı. Ünlü isim, sıra dışı tasarımıyla sosyal medyada gündem olan yeni vücut kıllı iç çamaşırını tanıttı. 

Akıllara durgunluk veren o tasarıma ve X kullanıcılarından gelen tepkilere birlikte bakalım!

Dünyaca ünlü reality yıldızı, influencer ve iş kadını Kim Kardashian, yine gündemi sarsmayı başardı.

Kariyerine televizyon dünyasında adım atan Kardashian, son yıllarda güzellik ve moda alanındaki girişimleriyle adından sıkça söz ettiriyor.

Özellikle kurucusu olduğu KKW Beauty ve SKKN by Kim markalarıyla kozmetik sektöründe büyük bir başarı elde eden Kardashian, aynı zamanda vücut hatlarını öne çıkaran yenilikçi iç giyim markası SKIMS ile moda ve tekstil dünyasında da kendine sağlam bir yer edindi.

Kardashian daha önce de sınırları zorlayan tasarımlarıyla dikkat çekmişti. Şeffaf korseler, ultra dar kesimli body’ler, hatta lateks görünümlü iç çamaşırlarıyla gündeme gelen ismin son ürünü ise akıllara durgunluk verdi.

Bu kez çıtayı biraz daha yukarı taşıyan Kim Kardashian, geçtiğimiz günlerde SKIMS çatısı altında belki de en sıra dışı ürününü tanıttı: “Faux Hair Micro String Thong” adını taşıyan, “sahte vücut tüyü detaylı iç çamaşırı”nı satışa sundu.

Şeffaf kumaş üzerine yerleştirilen yapay tüylerle tasarlanan bu ürün, kısa sürede sosyal medyada olay yarattı.

Ayrıca, ürünün fiyatının 32 dolar olduğu ve şu an için stoklar tükendiği ortaya çıktı!

twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com

İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
sunrise hope

Dünyada ne kadar boş beleş insanlar var ve ne kadar boş beleş yaşayışları var. Ve tüm para onlara akıyor, çok üzücü

moonlight

hatun deneyimlerine dayanarak gideri olduğunu çözmüş ..

okisi

uşaklı kör mikicinin kabulüdür bu ya (rumuz gerçek arkadaşları sayesinde gidiyormuş)