Stokları Tükenmiş: Vücut Kılı Detaylı İç Çamaşırını Satışa Sunan Kim Kardashian'ın Yeni Ürünü Mide Bulandırdı!

Bu kez çıtayı biraz daha yukarı taşıyan Kim Kardashian, geçtiğimiz günlerde SKIMS çatısı altında belki de en sıra dışı ürününü tanıttı: “Faux Hair Micro String Thong” adını taşıyan, “sahte vücut tüyü detaylı iç çamaşırı”nı satışa sundu.

Şeffaf kumaş üzerine yerleştirilen yapay tüylerle tasarlanan bu ürün, kısa sürede sosyal medyada olay yarattı.

Ayrıca, ürünün fiyatının 32 dolar olduğu ve şu an için stoklar tükendiği ortaya çıktı!