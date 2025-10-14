onedio
Eleştiriler Sonrası Yüzüne Birçok Estetik İşlem Yaptıran 'Tablet Reis'in Son Hali Görenleri Korkuttu!

Sosyal medyanın fenomen ismi, Tablet Reis, olarak tanınan Onurcan Güzel, estetik işlemleriyle yeniden gündemde. Geçmişte aldığı eleştiriler ve yorumlar sonrası yüzüne birçok estetik işlem yaptıran genç fenomen, son paylaşımıyla sosyal medya kullanıcılarını şaşırttı.

Sosyal medyanın fenomen isimlerinden Onurcan Güzel, nam-ı diğer Tablet Reis, estetik yolculuğu ve cesur açıklamalarıyla yeniden gündemde.

Onurcan, daha önce sosyal medyada hem görünümü hem tavırlarıyla sık sık gündeme gelmişti. Paylaşımlaının ardından eleştirilere maruz kalmış, kimi zaman sert yorumlarla karşılaşan Onurcan Güzel son dönemde ise yaptırdığı estetik işlemlrle gündeme gelmeye başlamıştı.

Son paylaşımında Onurcan, ameliyat sürecine dair ifadeleriyle eleştirilere yanıt verirken estetik işlemlere de devam edeceğini açıkladı.

