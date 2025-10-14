Alperen Duymaz'ın Oğlu Gün'ün Doğum Gününe Katılan Cem Yiğit Üzümoğlu İmaj Değişikliğiyle Dile Düştü!
Cem Yiğit Üzümoğlu, son dönemde hem oyunculuk kariyeri hem de gündemdeki olaylarla konuşulmaya devam ediyor. Ünlü oyuncu, geçtiğimiz gün Alperen Duymaz’ın oğlu Gün Han’ın 1. yaş günü kutlamasına katıldı. Kameralara poz veren Üzümoğlu’nun imajındaki radikal değişiklik magazin gündeminde de geniş yankı uyandırdı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Cem Yiğit Üzümoğlu, Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar dizisinde canlandırdığı Cevat Şakir Kabaağaçlı karakteriyle büyük bir popülarite elde etmişti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Alperen Duymaz'ın oğlu Gün'ün 1. yaş günü kutlamasına katılan Cem Yiğit Üzümoğlu şaşırtan imaj değşikliğiyle karşımıza çıktı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın