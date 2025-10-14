onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Alperen Duymaz'ın Oğlu Gün'ün Doğum Gününe Katılan Cem Yiğit Üzümoğlu İmaj Değişikliğiyle Dile Düştü!

Alperen Duymaz'ın Oğlu Gün'ün Doğum Gününe Katılan Cem Yiğit Üzümoğlu İmaj Değişikliğiyle Dile Düştü!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
14.10.2025 - 10:16

Cem Yiğit Üzümoğlu, son dönemde hem oyunculuk kariyeri hem de gündemdeki olaylarla konuşulmaya devam ediyor. Ünlü oyuncu, geçtiğimiz gün Alperen Duymaz’ın oğlu Gün Han’ın 1. yaş günü kutlamasına katıldı. Kameralara poz veren Üzümoğlu’nun imajındaki radikal değişiklik magazin gündeminde de geniş yankı uyandırdı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Cem Yiğit Üzümoğlu, Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar dizisinde canlandırdığı Cevat Şakir Kabaağaçlı karakteriyle büyük bir popülarite elde etmişti.

Cem Yiğit Üzümoğlu, Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar dizisinde canlandırdığı Cevat Şakir Kabaağaçlı karakteriyle büyük bir popülarite elde etmişti.

2025 yılında Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından başlatılan boykot çağrılarına verdiği destek, Cem Yiğit Üzümoğlu'nu gündemin merkezine taşımıştı. Sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarla boykotu destekleyen Üzümoğlu, hakkında 3 yıldan 9 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

Oyuncuya yurt dışına çıkış yasağı konmuş, bu yasak, kendisinin uluslararası projelerde yer almasını engellemiş ve özellikle Yunanistan'da sahneleyeceği 'Köpekler' adlı tiyatro oyununa katılamamasına neden olmuştu.

Alperen Duymaz'ın oğlu Gün'ün 1. yaş günü kutlamasına katılan Cem Yiğit Üzümoğlu şaşırtan imaj değşikliğiyle karşımıza çıktı.

Alperen Duymaz'ın oğlu Gün'ün 1. yaş günü kutlamasına katılan Cem Yiğit Üzümoğlu şaşırtan imaj değşikliğiyle karşımıza çıktı.

Saçlarını sarıya boyatan oyuncuyu gören X kullanıcılarının güldüren tepkileri gecikmedi!

twitter.com
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
twitter.com
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
6
4
3
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın