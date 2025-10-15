onedio
Kızlarına Kavuştular: İrem Helvacıoğlu ve Ural Kaspar İlk Çocuklarını Kucağına Aldı!

Ecem Dalgıçoğlu
15.10.2025 - 14:48

Sen Anlat Karadeniz” dizisiyle gönüllere taht kuran başarılı oyuncu İrem Helvacıoğlu, sonunda anne oldu! Geçtiğimiz yıl iş insanı Ural Kaspar ile dünyaevine giren oyuncu, ilk bebeğini kucağına aldı.

28 Ekim 2024’te bir törenle evlenen İrem Helvacıoğlu ve Ural Kaspar, kısa süre sonra bebek beklediklerini duyurarak sevenlerine müjdeli haberi vermişti.

İrem Helvacıoğlu hamilelik sürecinde ciddi bir kaza geçirmiş,  7 aylık hamileyken, eşi Ural Kaspar ile birlikte Ayvalık'ta tatilde merdivenden çıkmaya çalışan bir çocuğun,  kafasına düşmesi sonucu boynu geriye kaymıştı. Helvacıoğlu, bu durumu 'Felç kaldığımı sandım' şeklinde anlatmış, kendisi bir süre sonra eski sağlığına kavuşmuştu.

Başarılı oyuncu İrem Helvacıoğlu, ilk bebeğini kucağına aldı.

Karnı burnunda paylaşımlarıyla beğeni toplayan İrem Helvacıoğlu'nun Gossipasta'nın haberine göre, kızını kucağına aldığı ortaya çıktı. Allah analı babalı büyütsün!

