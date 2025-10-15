Kızlarına Kavuştular: İrem Helvacıoğlu ve Ural Kaspar İlk Çocuklarını Kucağına Aldı!
“Sen Anlat Karadeniz” dizisiyle gönüllere taht kuran başarılı oyuncu İrem Helvacıoğlu, sonunda anne oldu! Geçtiğimiz yıl iş insanı Ural Kaspar ile dünyaevine giren oyuncu, ilk bebeğini kucağına aldı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
28 Ekim 2024’te bir törenle evlenen İrem Helvacıoğlu ve Ural Kaspar, kısa süre sonra bebek beklediklerini duyurarak sevenlerine müjdeli haberi vermişti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Başarılı oyuncu İrem Helvacıoğlu, ilk bebeğini kucağına aldı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın