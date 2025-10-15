Kalp Krizi Geçiren Fatih Ürek Apar Topar Hastaneye Kaldırıldı!
Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Fatih Ürek kalp krizi geçirdi. Apar topar hastaneye kaldırıldığı öğrenilen 59 yaşındaki Ürek'in yoğun bakımda olduğu ortaya çıktı.
Kaynak: Birsen Altuntaş
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Son olarak NOW TV ekranlarında yayınlanan Gelin Görümce'nin sunuculuğuyla adından bahsettiren Fatih Ürek sağlık durumuyla korkuttu.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın
acil şifalar dilerim
Allah şifa versin, yıllar önce Etiler keopsta Yıldız Tilbe dinlemeye gittiğimde karşılaşmıştık.. samimi sıcak kanlı biriydi, gelsenize fotoğraf çekilelim, de... Devamını Gör
Bu gidişle 70 yaşını gören erkek nadir olacak. Herkes kalp krizi geçirmeye başladı.
erkek