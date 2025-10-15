onedio
Kalp Krizi Geçiren Fatih Ürek Apar Topar Hastaneye Kaldırıldı!

Kalp Krizi Geçiren Fatih Ürek Apar Topar Hastaneye Kaldırıldı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
15.10.2025 - 13:07

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Fatih Ürek kalp krizi geçirdi. Apar topar hastaneye kaldırıldığı öğrenilen 59 yaşındaki Ürek'in yoğun bakımda olduğu ortaya çıktı.

Kaynak: Birsen Altuntaş

Son olarak NOW TV ekranlarında yayınlanan Gelin Görümce'nin sunuculuğuyla adından bahsettiren Fatih Ürek sağlık durumuyla korkuttu.

Son olarak NOW TV ekranlarında yayınlanan Gelin Görümce'nin sunuculuğuyla adından bahsettiren Fatih Ürek sağlık durumuyla korkuttu.

15 Ekim Çarşamba günü sabah evinde kalp krizi geçirdiği öğrenilen Fatih Ürek'in sağlık ekiplerinin ilk müdahalesiyle duran kalbinin çalıştırıldığı ortaya çıktı. Yoğun bakımda tedavi altına alınan 59 yaşındaki sanatçının sağlık durumu sevenlerini endişelendirdi.

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
lily

acil şifalar dilerim

fatih ates

Allah şifa versin, yıllar önce Etiler keopsta Yıldız Tilbe dinlemeye gittiğimde karşılaşmıştık.. samimi sıcak kanlı biriydi, gelsenize fotoğraf çekilelim, de... Devamını Gör

hakan balta

Bu gidişle 70 yaşını gören erkek nadir olacak. Herkes kalp krizi geçirmeye başladı.