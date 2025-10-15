Davalık Oldular: Hayatını Kaybeden Jrokez Lakaplı Yayıncı Oğuzhan Dalgakıran'ın Babası Geliniyle Fena Gerildi!

Dalgakıran'ın babasının 'Çocuklar hepinizi çok seviyorum ve inanın hakkınızı ödeyemeyiz, fakat sizden bir ricam var, lütfen Aleyna’nın adını oğlum Oğuzhan’ı zerre kadar seviyorsanız bir daha anmayın. Çünkü bize yaptıklarını oğlum duysaydı inanın mezarından geri kalkardı! ' sözlerine gelen yorum sonrası iddiaları ise duyanları şaşırttı.

Oğuzhan Dalgakıran'ın babası 'Gençler, ben boş konuşmam, 7. günden sonra bir daha mezara gelmedi, beni, oğlumun abisini Oğuzhan'ın evine almadılar ve dahası garajda yatan oğlumun aracını emanet olarak bile kızıma vermediler. Daha sayayım mı?' iddialarında bulundu.

Aleyna Bozkurt’un avukatı olduğu iddia edilen Serdar Öztürk Oğuzhan Dalgakıran’ın babasıyla konuşup son paylaşımları hakkında yasal işlem başlatılacağını söyledi.

Öztürk, bu görüşmenin ardından babanın sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamaları eleştirerek, 'Bu tür açıklamalar, hem yasal hem de etik açıdan kabul edilemez' ifadelerini kullandı. Ayrıca, 'Müvekkilim Aleyna Bozkurt Dalgakıran, bu süreçte yalnızca yasal haklarını savunmakta olup, herhangi bir şekilde provokasyon amacı gütmemektedir' dedi.