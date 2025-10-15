onedio
Davalık Oldular: Hayatını Kaybeden Jrokez Lakaplı Yayıncı Oğuzhan Dalgakıran'ın Babası Geliniyle Fena Gerildi!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
15.10.2025 - 13:50

Yayıncı Oğuzhan Dalgakıran'ın (Jrokez) vefatının ardından, babası Mehmet Dalgakıran, oğlunun eşi Aleyna Bozkurt Dalgakıran hakkında sert açıklamalarda bulundu. Baba Dalgakıran, sosyal medyada bir gönderiye yaptığı yorumda ortaya attığı iddialar dikkat çekti.

Yaşananların ardından Aleyna Dalgakıran'ı avukatı gerekli işlemleri başlatacaklarını duyurdu.

1999 doğumlu Twitch yayıncısı Jrokez lakaplı Oğuzhan Dalgakıran, 18 Ağustos 2025'te 12. kattaki evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetmişti.

Olayın hemen öncesinde, Instagram hikayesinde 'Dostlar bayağı halsiz ve bitkin uyandım. Sanırım hem Fenerbahçe hem yoğun yayın serisi yordu beni. Bugünlük izninizi istiyorum. Yarın iyi olursam inşallah bugünün acısını çıkarırız. Kusura bakmayın yayını iptal ettiğim için. Allah'a emanet olun' şeklinde bir paylaşım yapan yayıncının ani vefatı büyük üzüntü yaratmıştı.

Oğuzhan Dalgakıran, 3 Temmuz 2024 tarihinde Aleyna Bozkurt Dalgakıran ile evlenmişti.

Çift, 17 Temmuz 2023'te nişanlandıktan sonra Haziran Temmuz 2024'te resmi olarak dünyaevine girdi. Evliliklerinin ardından birlikte seyahatler yapıp vloglar paylaşarak takipçileriyle mutlu anlarını paylaşan Aleyna Dlagkıran eşinin vefatıyla sarsılmıştı.

Hayatını kaybeden yayıncının babası Mustafa Dalgakıran'ın geliniyle ilgili yaptığı paylaşımlar ise şok etkisi yarattı.

Dalgakıran'ın babasının 'Çocuklar hepinizi çok seviyorum ve inanın hakkınızı ödeyemeyiz, fakat sizden bir ricam var, lütfen Aleyna’nın adını oğlum Oğuzhan’ı zerre kadar seviyorsanız bir daha anmayın. Çünkü bize yaptıklarını oğlum duysaydı inanın mezarından geri kalkardı! ' sözlerine gelen yorum sonrası iddiaları ise duyanları şaşırttı.

Oğuzhan Dalgakıran'ın babası 'Gençler, ben boş konuşmam, 7. günden sonra bir daha mezara gelmedi, beni, oğlumun abisini Oğuzhan'ın evine almadılar ve dahası garajda yatan oğlumun aracını emanet olarak bile kızıma vermediler. Daha sayayım mı?' iddialarında bulundu.

Aleyna Bozkurt’un avukatı olduğu iddia edilen Serdar Öztürk Oğuzhan Dalgakıran’ın babasıyla konuşup son paylaşımları hakkında yasal işlem başlatılacağını söyledi.

Öztürk, bu görüşmenin ardından babanın sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamaları eleştirerek, 'Bu tür açıklamalar, hem yasal hem de etik açıdan kabul edilemez' ifadelerini kullandı. Ayrıca, 'Müvekkilim Aleyna Bozkurt Dalgakıran, bu süreçte yalnızca yasal haklarını savunmakta olup, herhangi bir şekilde provokasyon amacı gütmemektedir' dedi.

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
