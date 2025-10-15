Davalık Oldular: Hayatını Kaybeden Jrokez Lakaplı Yayıncı Oğuzhan Dalgakıran'ın Babası Geliniyle Fena Gerildi!
Yayıncı Oğuzhan Dalgakıran'ın (Jrokez) vefatının ardından, babası Mehmet Dalgakıran, oğlunun eşi Aleyna Bozkurt Dalgakıran hakkında sert açıklamalarda bulundu. Baba Dalgakıran, sosyal medyada bir gönderiye yaptığı yorumda ortaya attığı iddialar dikkat çekti.
Yaşananların ardından Aleyna Dalgakıran'ı avukatı gerekli işlemleri başlatacaklarını duyurdu.
1999 doğumlu Twitch yayıncısı Jrokez lakaplı Oğuzhan Dalgakıran, 18 Ağustos 2025'te 12. kattaki evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetmişti.
Oğuzhan Dalgakıran, 3 Temmuz 2024 tarihinde Aleyna Bozkurt Dalgakıran ile evlenmişti.
Hayatını kaybeden yayıncının babası Mustafa Dalgakıran'ın geliniyle ilgili yaptığı paylaşımlar ise şok etkisi yarattı.
