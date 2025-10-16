İlk Kez Açıkladı: Sen Anlat Karadeniz'in Nefes'i İrem Helvacıoğlu, Kızının İsmini Bakın Ne Koymuş!
Ünlü oyuncu İrem Helvacıoğlu’nun geçtiğimiz saatlerde ilk bebeğini kucağına aldığı haberini vermiştik. Ancak minik bebeğin ismi o sırada henüz açıklanmamıştı. Anne ve kızdan ilk paylaşım beklenirken, Ural Kaspar sosyal medya hesabından sessizliği bozdu. Hem bebeklerinin adını duyurdu hem de İrem Helvacıoğlu’nun sağlık durumu hakkında bilgi verdi.
İşte o paylaşım ve detaylar… 💖
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
“Sen Anlat Karadeniz” dizisindeki unutulmaz performansıyla milyonların sevgisini kazanan İrem Helvacıoğlu'nu mutlaka tanıyorsunuzdur.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ancak minik bebeğin ismi henüz açıklanmamıştı. Ta ki geçtiğimiz dakikalara kadar...
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın