onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
İlk Kez Açıkladı: Sen Anlat Karadeniz'in Nefes'i İrem Helvacıoğlu, Kızının İsmini Bakın Ne Koymuş!

İlk Kez Açıkladı: Sen Anlat Karadeniz'in Nefes'i İrem Helvacıoğlu, Kızının İsmini Bakın Ne Koymuş!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
16.10.2025 - 13:42

Ünlü oyuncu İrem Helvacıoğlu’nun geçtiğimiz saatlerde ilk bebeğini kucağına aldığı haberini vermiştik. Ancak minik bebeğin ismi o sırada henüz açıklanmamıştı. Anne ve kızdan ilk paylaşım beklenirken, Ural Kaspar sosyal medya hesabından sessizliği bozdu. Hem bebeklerinin adını duyurdu hem de İrem Helvacıoğlu’nun sağlık durumu hakkında bilgi verdi. 

İşte o paylaşım ve detaylar… 💖

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

“Sen Anlat Karadeniz” dizisindeki unutulmaz performansıyla milyonların sevgisini kazanan İrem Helvacıoğlu'nu mutlaka tanıyorsunuzdur.

“Sen Anlat Karadeniz” dizisindeki unutulmaz performansıyla milyonların sevgisini kazanan İrem Helvacıoğlu'nu mutlaka tanıyorsunuzdur.

28 Ekim 2024’te nikah masasına oturan çift, kısa süre sonra bebek müjdesi vermişti. Hamilelik süreci oldukça zorlu geçen Helvacıoğlu, yedi aylık hamileyken Ayvalık’ta yaşadığı talihsiz bir kaza sonucu boynunu ciddi şekilde incitmiş, o anları “Felç kaldığımı sandım” sözleriyle anlatmıştı. Neyse ki kısa sürede sağlığına kavuşan oyuncu, sürecin ardından sağlıklı bir doğum gerçekleştirdi.

Anne olduğu haberini bu içeriğimizde vermiştik:

Ancak minik bebeğin ismi henüz açıklanmamıştı. Ta ki geçtiğimiz dakikalara kadar...

Ancak minik bebeğin ismi henüz açıklanmamıştı. Ta ki geçtiğimiz dakikalara kadar...

Merakla beklenen açıklama ise baba Ural Kaspar’dan geldi. Kaspar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kızlarına Sora adını verdiklerini duyurdu. “İrem emzirmekten vakit bulursa kendisi de aramalara dönecek 😅” sözleriyle esprili bir açıklama yapan Kaspar, hem eşinin hem de minik Sora’nın sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
8
3
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın