onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
Yabancı Damat'ın Memik Dede'si Arif Erkin Güzelbeyoğlu Hayatını Kaybetti!

Yabancı Damat'ın Memik Dede'si Arif Erkin Güzelbeyoğlu Hayatını Kaybetti!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
16.10.2025 - 12:53

Yabancı Damat dizisinde 'Memik Dede' rolüyle hafızalara kazınan usta oyuncu Arif Erkin Güzelbeyoğlu'ndan kötü haber geldi. Geçtiğimiz haftalarda 90. yaş gününü kutlayan Türk sinema tarihinin usta oyuncularından Güzelbeyoğlu hayatını kaybetti.

İşte detaylar...

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Usta oyuncu Arif Erkin Güzelbeyoğlu'dan acı haber geldi.

Usta oyuncu Arif Erkin Güzelbeyoğlu'dan acı haber geldi.

Yabancı Damat, Bizimkiler, Doksanlar, Canım Ailem, Muhteşem Yüzyıl gibi pek çok projede rol alan Arif Erkin Güzelbeyoğlu 90 yaşında yaşamını yitirdi.

Uzun bir süredir ekranda göremediğimiz usta oyuncu geçtiğimiz haftalarda 90 yaşına basmıştı.

Uzun bir süredir ekranda göremediğimiz usta oyuncu geçtiğimiz haftalarda 90 yaşına basmıştı.

Sosyal medyada doğum günü pastasını üflediği anlar paylaşılmış, son hali gündem olmuştu.

Detaylardan burada bahsetmiştik:

Usta sanatçının ölüm haberini oğlu Mehmet Güzelbeyoğlu duyurdu.

Usta sanatçının ölüm haberini oğlu Mehmet Güzelbeyoğlu duyurdu.

Güzelbeyoğlu'nun cenaze programına ilişkin bilgi ise paylaşılmadı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
96
3
2
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın