Yabancı Damat'ın Memik Dede'si Arif Erkin Güzelbeyoğlu Hayatını Kaybetti!
Yabancı Damat dizisinde 'Memik Dede' rolüyle hafızalara kazınan usta oyuncu Arif Erkin Güzelbeyoğlu'ndan kötü haber geldi. Geçtiğimiz haftalarda 90. yaş gününü kutlayan Türk sinema tarihinin usta oyuncularından Güzelbeyoğlu hayatını kaybetti.
Usta oyuncu Arif Erkin Güzelbeyoğlu'dan acı haber geldi.
Uzun bir süredir ekranda göremediğimiz usta oyuncu geçtiğimiz haftalarda 90 yaşına basmıştı.
Usta sanatçının ölüm haberini oğlu Mehmet Güzelbeyoğlu duyurdu.
