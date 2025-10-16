onedio
Arif Erkin Güzelbeyoğlu Kimdir, Kaç Yaşında? Arif Erkin Güzelbeyoğlu Hangi Yapımlarda Rol Aldı?

Elif ÇAMLIBEL
16.10.2025 - 13:45

Türk televizyon dünyasının usta oyuncularından Arif Erkin Güzelbeyoğlu, geçtiğimiz ay 90 yaşına girmişti. Dostlar Tiyatrosu'nun kuruluşunda yer alan büyük usta hayatını kaybetti. Yabancı Damat'ın Memik Dedesi, Bizimkiler'in Hakkı'sı, İkinci Bahar'ın Zülfikar'ına veda, sanat camiasını yasa boğarken; Arif Erkin Güzelbeyoğlu'nun bugüne kadar rol aldığı yapımlar merak konusu oldu. Peki Arif Erkin Güzelbeyoğlu kimdir? Arif Erkin Güzelbeyoğlu hangi yapımlarda rol aldı? 

İşte, detaylar...

Arif Erkin Güzelbeyoğlu Kimdir?

Arif Erkin Güzelbeyoğlu, Türk sanat dünyasına tiyatro, sinema ve müzik alanlarında önemli katkılarda bulundu. Kariyer hayatı boyunca hem mimar, hem müzisyen, hem oyuncu hem de bürokrat olarak çeşitli roller üstlendi.

Sanat yaşamına Gaziantep Lisesi'nde öğrenci iken Molière'in 'Hastalık Hastası' adlı oyununun başrolü ile amatör olarak adım attı. İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'nden mezun olduktan sonra Devlet Opera ve Balesi'nin Opera Dershanesi'nde müzik eğitimi aldı. Daha sonra İstanbul Radyosu'nda solist ve korist olarak yer aldı.

Arif Erkin Güzelbeyoğlu Kaç Yaşında?

11 Eylül 1935 tarihinde dünyaya gelen usta oyuncu Arif Erkin Güzelbeyoğlu, 2025 yılı itibarıyla 90 yaşındadır. 

Arif Erkin Güzelbeyoğlu Aslen Nereli? 

Güzelbeyoğlu, Gaziantep'de dünyaya geldi.

Arif Erkin Güzelbeyoğlu'nun Oyunculuk Kariyeri

Profesyonel anlamda oyunculuk kariyerine, tiyatro sahnesinde başlayan Arif Erkin Güzelbeyoğlu, Gülriz Sururi-Engin Cezzar Tiyatrosu'nda sahneye adımını attı. Sahnede olduğu kadar sahne arkasında da yeteneklerini sergiledi. Haldun Taner'in 'Zilli Zarife' ve 'Vatan Kurtaran Şaban' gibi oyunlarının müziklerini besteledi. Dostlar Tiyatrosu'nun kuruluşunda yer aldı ve ilk 5 yıl boyunca bu tiyatronun tüm oyunlarının müziklerine imzasını attı.

Sinema ve televizyon dünyasında hayat verdiği karakterlerle hafızalara kazındı. Pek çoğumuz Arif Erkin Güzelbeyoğlu'nu 'İkinci Bahar' dizisindeki Zülfikar Ağa ya da 'Yabancı Damat' dizisindeki Memik Dede karakteri ile hatırlıyoruz. 

Usta oyuncunun, 30 yıl boyunca İstanbul Belediyesi İmar Müdürlüğü'nde mimar olarak görev aldığını da biliyor muydunuz? Ayrıca, Beşiktaş Belediyesi'nde İmar Müdürü ve Teknik Başkan Yardımcısı olarak hizmet verdi.

Arif Erkin Güzelbeyoğlu'nun Aldığı Ödüller

Ekranda görmeye alışık olduğumuz usta isme ödül getiren ise bestelediği müzikler oldu. 1969 yılında düzenlenen Adana Altın Koza Film Festivali'nde 'Umut' filmi ile En İyi Müzik Ödülü'nü kazandı. 

2013 yılında ise 45. Sinema Yazarları Derneği Ödülleri kapsamında Onur Ödülü'ne layık görüldü. 

Arif Erkin Güzelbeyoğlu Evli mi? Kaç Çocuğu Var?

Arif Erkin Güzelbeyoğlu, kendisi gibi sanata gönül veren bir ressam ile dünya evine girdi. Arif Erkin, aynı zamanda 3 çocuk babası.

Arif Erkin Güzelbeyoğlu Öldü mü? Neden Öldü?

Arif Erkin Güzelbeyoğlu, 16 Ekim 2025 tarihinde sabah saatlerinde yaşamını yitirdi.

Usta oyuncunun vefat haberini ise oğlu Mehmet Güzelbeyoğlu duyurdu. Cenaze programına ilişkin ise henüz net bir bilgi paylaşılmadı.

Arif Erkin Güzelbeyoğlu'nun Rol Aldığı Yapımlar

  • Türk Dedektif (2023)

  • Menajerimi Ara (Kendisi) (2020)

  • Aile Arasında (Dede) (2017)

  • Vezir Parmağı (Koyun Dedesi) (2017)

  • Çoban Yıldızı (Mustafa Zahir) (2017)

  • Aşk Yalanı Sever (2016)

  • Hayat Sana Güzel (Kaptan) (2014) 

  • Güzel Köylü (Fırat Dinler) (2015)

  • Kadim Dostum (2014)

  • Doksanlar (Mustafa Tuncay - dede) (2013)

  • Muhteşem Yüzyıl (Piri Mehmet Paşa) (2011)

  • Hayat Devam Ediyor (İbrahim Bakırcı) (2011)

  • Gecenin Kanatları (Hasan) (2009) 

  • Canım Ailem (Cabbar Ağa) (2009)

  • Tatlı Bela Fadime (Temel Dede) (2008)

  • Karayılan (Mamo Ağa) (2007)

  • Beyaz Melek (2007)

  • Yabancı Damat (Memik Dede) (2004-2007)

  • Sultan Makamı (Nusret) (2003)

  • Mihriban (2002-2003)

  • Yeditepe İstanbul (Hüseyin) (2001)

  • İkinci Bahar (Zülfikar Ağa) (1998)

  • Yazlıkçılar (Cavit) (1993)

  • Bir Milyara Bir Çocuk (1990)

  • Bizimkiler (Katil Yavuz'un Ağabeyi) (1989)

Arif Erkin Güzelbeyoğlu'nun Tiyatro Oyunları

  • Bedreddin

  • Ezenler Ezilenler Başkaldıranlar

  • Soruşturma

  • Havana Duruşması

  • Rosenbergler Ölmemeli

