Arif Erkin Güzelbeyoğlu Kimdir, Kaç Yaşında? Arif Erkin Güzelbeyoğlu Hangi Yapımlarda Rol Aldı?

Arif Erkin Güzelbeyoğlu, Türk sanat dünyasına tiyatro, sinema ve müzik alanlarında önemli katkılarda bulundu. Kariyer hayatı boyunca hem mimar, hem müzisyen, hem oyuncu hem de bürokrat olarak çeşitli roller üstlendi.

Sanat yaşamına Gaziantep Lisesi'nde öğrenci iken Molière'in 'Hastalık Hastası' adlı oyununun başrolü ile amatör olarak adım attı. İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'nden mezun olduktan sonra Devlet Opera ve Balesi'nin Opera Dershanesi'nde müzik eğitimi aldı. Daha sonra İstanbul Radyosu'nda solist ve korist olarak yer aldı.