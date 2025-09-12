Tam 90 Yaşına Bastı: Yabancı Damat'ın Memik Dede'si Arif Erkin Güzelbeyoğlu'nun Son Hali Ortaya Çıktı!
Türk televizyonlarının usta oyuncularından Arif Erkin Güzelbeyoğlu, yıllar boyunca pek çok unutulmaz projeye imza atmıştı.
“Yabancı Damat”ta Memik Dede rolüyle izleyici karşısına çıkan “Bizimkiler”, “Doksanlar” ve “Canım Ailem', 'Muhteşem Yüzyıl' gibi popüler dizilerdeki performansıyla da hafızalara kazınan Güzelbeyoğlu, 90 yaşına bastı. Usta oyuncunun son hali ortaya çıktı!
Türk televizyonlarının unutulmaz isimlerinden Arif Erkin Güzelbeyoğlu, ekranlardan bir süredir uzak olsa da sevenleri onu hala yakından takip ediyor.
Sosyal medyada son haliyle dikkat çeken oyuncunun 90 yaşını kutladığı görüntüler ortaya çıktı.
Ne zaman duysam mutlu olduğum Bizimkiler ve Yazlıkçılar dizilerinin o canım müzikleri de kendisine aittir 🥰Bizimkiler de çok az oynamıştır, ilk bölümlerde Ka... Devamını Gör
NOGAYIN SİYASİ KÖŞESİ : M... https://nogaysiyaseti.blogspot.com/2025/09/onemli-akplilerin-buyuk-cogunlugun-d... Devamını Gör
Maaşallah dedeme🥰