Tam 90 Yaşına Bastı: Yabancı Damat'ın Memik Dede'si Arif Erkin Güzelbeyoğlu'nun Son Hali Ortaya Çıktı!

Tam 90 Yaşına Bastı: Yabancı Damat'ın Memik Dede'si Arif Erkin Güzelbeyoğlu'nun Son Hali Ortaya Çıktı!

12.09.2025 - 19:41

Türk televizyonlarının usta oyuncularından Arif Erkin Güzelbeyoğlu, yıllar boyunca pek çok unutulmaz projeye imza atmıştı.

 “Yabancı Damat”ta Memik Dede rolüyle izleyici karşısına çıkan “Bizimkiler”, “Doksanlar” ve “Canım Ailem', 'Muhteşem Yüzyıl' gibi popüler dizilerdeki performansıyla da hafızalara kazınan Güzelbeyoğlu, 90 yaşına bastı. Usta oyuncunun son hali ortaya çıktı!

Türk televizyonlarının unutulmaz isimlerinden Arif Erkin Güzelbeyoğlu, ekranlardan bir süredir uzak olsa da sevenleri onu hala yakından takip ediyor.

Güzelbeyoğlu, kariyerinde pek çok önemli projeye imza atsa da, “Yabancı Damat” dizisindeki Memik Dede rolüyle izleyicilerin hafızasına kazındı. Samimi ve sıcak tavırlarıyla dizide aileye farklı bir renk katan Memik Dede karakteri, dizinin en sevilen figürlerinden biri oldu. Usta oyuncu, bu rolle sadece Türk izleyicisinin değil, dizinin Yunanistan’daki takipçilerinin de gönlünde taht kurmayı başarmıştı.

Sosyal medyada son haliyle dikkat çeken oyuncunun 90 yaşını kutladığı görüntüler ortaya çıktı.

