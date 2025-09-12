Annesinin Vefatının Ardından Yaptığı Paylaşımla İntihar İddialarına Karışan Nilperi Şahinkaya'dan İlk Açıklama

30 Ağustos’ta annesi Meltem Vural’ı kaybeden ünlü oyuncu, acısını sosyal medyadan duyurmuş ve “Benim minik kelebeğim… Sensiz nasıl devam edeceğim bilmiyorum. Seni çok seviyorum annecim” sözleriyle duygusal bir veda paylaşımı yapmıştı.

Cenaze töreninde Bige Önal, Kerem Bürsin, Hande Erçel, Seda Bakan, Fırat Çelik, Uraz Kaygılaroğlu ve Caner Erkin gibi yakın dostları Şahinkaya’yı yalnız bırakmamıştı. Ancak geçtiğimiz gece sosyal medyada kısa süreli bir paylaşım, hayranlarını ciddi şekilde endişelendirdi. Nilperi’nin “Canlarım, ben annemsiz yapamıyorum. Desteğiniz için teşekkür ederim. Beni affedin” mesajı, dakikalar içinde silinse de büyük paniğe yol açmıştı.