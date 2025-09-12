onedio
Annesinin Vefatının Ardından Yaptığı Paylaşımla İntihar İddialarına Karışan Nilperi Şahinkaya'dan İlk Açıklama

Annesinin Vefatının Ardından Yaptığı Paylaşımla İntihar İddialarına Karışan Nilperi Şahinkaya'dan İlk Açıklama

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
12.09.2025 - 18:22

Ünlü oyuncu Nilperi Şahinkaya, geçtiğimiz günlerde sosyal medyada yaptığı paylaşımla hayranlarını endişelendirmişti. Yaşadığı zor günlerin ardından, destek mesajları için teşekkür eden Şahinkaya, 'Beni affedin' şeklindeki o korkutan paylaşımın ardından ilk kez konuştu.

Son günlerde bir süredir kanser tedavisi gören annesinin kaybıyla derinden sarsılan Nilperi Şahinkaya, yaptığı paylaşımla sevenlerini korkutmuştu.

Son günlerde bir süredir kanser tedavisi gören annesinin kaybıyla derinden sarsılan Nilperi Şahinkaya, yaptığı paylaşımla sevenlerini korkutmuştu.

30 Ağustos’ta annesi Meltem Vural’ı kaybeden ünlü oyuncu, acısını sosyal medyadan duyurmuş ve “Benim minik kelebeğim… Sensiz nasıl devam edeceğim bilmiyorum. Seni çok seviyorum annecim” sözleriyle duygusal bir veda paylaşımı yapmıştı.

Cenaze töreninde Bige Önal, Kerem Bürsin, Hande Erçel, Seda Bakan, Fırat Çelik, Uraz Kaygılaroğlu ve Caner Erkin gibi yakın dostları Şahinkaya’yı yalnız bırakmamıştı. Ancak geçtiğimiz gece sosyal medyada kısa süreli bir paylaşım, hayranlarını ciddi şekilde endişelendirdi. Nilperi’nin “Canlarım, ben annemsiz yapamıyorum. Desteğiniz için teşekkür ederim. Beni affedin” mesajı, dakikalar içinde silinse de büyük paniğe yol açmıştı.

İddialara göre gece yarısı ulaşılamayan Şahinkaya’nın yanına polis ve arkadaşları yönlendirilmiş, saat 03.00 civarında telefonla yanıt verdiği ve ilaçla alkol karışımı sebebiyle uyuyakaldığı öğrenilmişti.

İddialara göre gece yarısı ulaşılamayan Şahinkaya'nın yanına polis ve arkadaşları yönlendirilmiş, saat 03.00 civarında telefonla yanıt verdiği ve ilaçla alkol karışımı sebebiyle uyuyakaldığı öğrenilmişti.

İlk açıklama, Şahinkaya’nın eski sevgilisi Emre Yusufi’den gelmiş, “Her şey yolunda.” diyerek ünlü oyuncunun sağlık durumunun iyi olduğunu açıklanmıştı.

Ardından menajeri de süreci doğrulayarak, “Altı ay boyunca annesine gece gündüz baktı, çok zor bir süreçten geçti. Paylaşımı o psikolojiyle yazılmıştı ama intihar gibi bir durum söz konusu değil” ifadelerini kullamıştı.

Şahinkaya ise son olarak muhabirlere yakalanmış ve olayla ilgili sadece "iyiyim" diyebilmişti:

Sevenlerini son derece korkutan, annesinin kaybıyla baş etmeye çalışan Nilperi Şahinkaya sosyal medya hesabından o paylaşımla ilgili ilk kez açıklama yaptı.

Sevenlerini son derece korkutan, annesinin kaybıyla baş etmeye çalışan Nilperi Şahinkaya sosyal medya hesabından o paylaşımla ilgili ilk kez açıklama yaptı.

“Geçtiğimiz günlerde yapmış olduğum paylaşımdan dolayı çok üzgünüm, çok yanlıştı 🙏🏻 Kendi kayıplarınızdan bahsetmeniz, sevgi dolu destek mesajlarınız çok duygulandırdı. Teşekkür ederim ❤️ Haklısınız, hiç birimiz yalnız değiliz, hepimiz aynı yolda yürüyoruz 🤍”  ifadelerini kullanan isim destek mesajlarına teşekkür etti.

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
