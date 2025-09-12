Annesinin Vefatının Ardından Yaptığı Paylaşımla İntihar İddialarına Karışan Nilperi Şahinkaya'dan İlk Açıklama
Ünlü oyuncu Nilperi Şahinkaya, geçtiğimiz günlerde sosyal medyada yaptığı paylaşımla hayranlarını endişelendirmişti. Yaşadığı zor günlerin ardından, destek mesajları için teşekkür eden Şahinkaya, 'Beni affedin' şeklindeki o korkutan paylaşımın ardından ilk kez konuştu.
Son günlerde bir süredir kanser tedavisi gören annesinin kaybıyla derinden sarsılan Nilperi Şahinkaya, yaptığı paylaşımla sevenlerini korkutmuştu.
İddialara göre gece yarısı ulaşılamayan Şahinkaya’nın yanına polis ve arkadaşları yönlendirilmiş, saat 03.00 civarında telefonla yanıt verdiği ve ilaçla alkol karışımı sebebiyle uyuyakaldığı öğrenilmişti.
Sevenlerini son derece korkutan, annesinin kaybıyla baş etmeye çalışan Nilperi Şahinkaya sosyal medya hesabından o paylaşımla ilgili ilk kez açıklama yaptı.
