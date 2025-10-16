onedio
Ustayı Unutmadılar: Arif Erkin Güzelbeyoğlu'nun Vefatı Sonrası Ünlü İsimlerden Acı Dolu Paylaşımlar!

Ecem Dalgıçoğlu
16.10.2025 - 17:41

Usta oyuncu Arif Erkin Güzelbeyoğlu 16 Ekim 2025'de 90 yaşında hayatını kaybetti. Haberin ardından, sanat camiasından birçok ünlü isim sosyal medya hesaplarından taziye mesajları paylaşarak üzüntülerini dile getirdi.

Türk televizyonunun önemli yapımlarından Yabancı Damat dizisinde canlandırdığı "Memik Dede" karakteriyle hafızalarda yer eden Arif Erkin Güzelbeyoğlu hayatını kaybetti.

Ayrıca Bizimkiler, İkinci Bahar, Doksanlar, Canım Ailem ve Muhteşem Yüzyıl gibi dizilerde de rol alan Arif Erkin Güzelbeyoğlu, 90 yaşında hayatını kaybetti.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Güzelbeyoğlu'nun vefatını üzüntüyle duyurarak ailesine ve sevenlerine başsağlığı dilerken dizinin sevenleri ve usta oyuncunun hayranları da yasa boğuldu.

Yabancı Damat'ın Memik Dede'si Arif Erkin'in 18 Ekim 2025 Cumartesi günü Zincirlikuyu Mezarlığı Camii'nde öğlen kılınacak cenaze namazı sonrası Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedilecek.

