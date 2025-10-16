Bakan Uraloğlu, Deniz Üzerine Yapılacak Üçüncü Havalimanının Trabzon'da Olacağını Duyurdu
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Trabzon'da deniz üzerine inşa edilecek üçüncü havalimanıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Mevcut havalimanının Türkiye’nin en yoğun noktalarından biri olduğunu vurgulayan Uraloğlu, “İnşa edeceğimiz yeni havalimanı Türkiye'nin deniz üzerine yapılacak üçüncü havalimanı olacak” dedi.
Mevcut havalimanında iyileştirmeler yapılacak.
Yolcu kapasitesi 10 milyon olacak.
Deniz üstüne yapılan üçüncü havalimanı olacak.
