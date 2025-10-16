onedio
Bakan Uraloğlu, Deniz Üzerine Yapılacak Üçüncü Havalimanının Trabzon'da Olacağını Duyurdu

Bakan Uraloğlu, Deniz Üzerine Yapılacak Üçüncü Havalimanının Trabzon'da Olacağını Duyurdu

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
16.10.2025 - 18:40

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Trabzon'da deniz üzerine inşa edilecek üçüncü havalimanıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Mevcut havalimanının Türkiye’nin en yoğun noktalarından biri olduğunu vurgulayan Uraloğlu, “İnşa edeceğimiz yeni havalimanı Türkiye'nin deniz üzerine yapılacak üçüncü havalimanı olacak” dedi.

Mevcut havalimanında iyileştirmeler yapılacak.

Mevcut havalimanında iyileştirmeler yapılacak.

Uraloğlu, mevcut havalimanının geliştirilmesi çalışmalarına başlandığını belirterek, 'Trabzon Havalimanı'nın mevcut pistinin uluslararası standartları sağlayamaması, 2 bin 640 metre uzunlukta tek pist bulunması ve şerit sahasının gerekli ölçülerde olamaması, giderek artan yolcu ve yük sayılarına mevcut tesislerin yeterli olamaması sebepleriyle, yolcu ve yük taşıma operasyonlarının emniyetle ve aksamadan yapılabilmesi amacıyla geliştirilmesi çalışmalarına başlanılmıştır' ifadelerini kullandı.

Yolcu kapasitesi 10 milyon olacak.

Yolcu kapasitesi 10 milyon olacak.

Bakan Uraloğlu, Yeni Trabzon Havalimanı'nın üç aşamada tamamlanacağını açıkladı. “Birinci etap, mevcut tesislerin geliştirilmesi ve bakımını; ikinci etap, deniz doldurularak yapılacak 3 milyon metrekarelik alanda yeni pistler, taksi yolları ve apron inşaatını; üçüncü etap ise 110 bin metrekare terminal ve 65 bin metrekarelik teknik blok, kule ve destek binalarını kapsıyor” dedi.

Havalimanının ihalesinin bu yıl yapılacağını ve çalışmaların önümüzdeki yıl başlayacağını belirten Uraloğlu, teknik özellikler için, “3 bin 240 metre pist ve paralel taksi yolu, 30 uçak kapasiteli apron, 110 bin metrekare terminal ve 65 bin metrekare teknik blok inşa edilecek. Yıllık yolcu kapasitesi 10 milyon olacak” bilgisini verdi.

Projenin tamamlanma süresi ise yaklaşık 7 yıl olarak öngörülüyor.

Deniz üstüne yapılan üçüncü havalimanı olacak.

Deniz üstüne yapılan üçüncü havalimanı olacak.

Daha önce Ordu-Giresun ve Rize-Artvin Havalimanı deniz üstüne yapılmıştı. Trabzon'a yapılacak olan bu havalimanı bu konuda üçüncü olma özelliğini taşıyor.

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
