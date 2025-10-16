Bakan Uraloğlu, Deniz Üzerine Yapılacak Üçüncü Havalimanının Trabzon'da Olacağını Duyurdu

Bakan Uraloğlu, Yeni Trabzon Havalimanı'nın üç aşamada tamamlanacağını açıkladı. “Birinci etap, mevcut tesislerin geliştirilmesi ve bakımını; ikinci etap, deniz doldurularak yapılacak 3 milyon metrekarelik alanda yeni pistler, taksi yolları ve apron inşaatını; üçüncü etap ise 110 bin metrekare terminal ve 65 bin metrekarelik teknik blok, kule ve destek binalarını kapsıyor” dedi.

Havalimanının ihalesinin bu yıl yapılacağını ve çalışmaların önümüzdeki yıl başlayacağını belirten Uraloğlu, teknik özellikler için, “3 bin 240 metre pist ve paralel taksi yolu, 30 uçak kapasiteli apron, 110 bin metrekare terminal ve 65 bin metrekare teknik blok inşa edilecek. Yıllık yolcu kapasitesi 10 milyon olacak” bilgisini verdi.

Projenin tamamlanma süresi ise yaklaşık 7 yıl olarak öngörülüyor.