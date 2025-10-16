İsa Karakaş, bankaların en yüksek emekli maaş promosyonu vereceği tarihi duyurdu.

Vatandaşlara yüksek promosyon almanın püf noktalarını anlatan Karakaş, '2-3 maaş alanlar, tüm maaşları için topluca pazarlık yaparsa daha yüksek promosyon alabilir. Yetim maaşı alan çocuklar da, dul maaşı alanlar da bu promosyon ödemesinden yararlanabilir' dedi.

'Zaten anlaşması olan kişiler için, ayrıldıkları banka ceza uygulayamaz' ifadelerini kullanan Karakaş, sözlerini şöyle sonlandırdı:

'İstediğiniz zaman cayma hakkınız var. Verdiği promosyon tutarı düşüldükten sonra başka bankaya geçebilirsiniz. Bankaya kredi borcunuz olsa da emekli maaşınızı alıp bankadan ayrılabilirsiniz.'