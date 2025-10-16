onedio
article/comments
article/share
Haberler
Ekonomi
İsa Karakaş Bankaların En Yüksek Emekli Maaş Promosyonu Vereceği Tarihi Duyurdu

İsa Karakaş Bankaların En Yüksek Emekli Maaş Promosyonu Vereceği Tarihi Duyurdu

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
16.10.2025 - 17:39

Milyonlarlarca emekli bankaların verdiği maaş promosyonunu yakından takip ediyor. Vatandaşlar en yüksek promosyonu veren bankaları araştırıyor. Emeklinin araştırması sürerken SGK Başuzmanı İsa Karakaş, kritik bir uyarı yaptı. TGRT Haber'e konuşan Karakaş, “Beklemekte fayda var” diyerek tarihi açıkladı. 

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

En yüksek emekli maaş promosyonu veren bankalar vatandaşlar tarafından yakın takip ediliyor.

En yüksek emekli maaş promosyonu veren bankalar vatandaşlar tarafından yakın takip ediliyor.

Geçim sıkıntısı yaşayan emekliler banka promosyonlarını yakından takip ediyor. Vatandaşlar aylıklarına ek olarak bankaların maaş promosyonlarını da araştırıyor. Banka promosyonu 32 bin TL’ye kadar çıkarken uzman isim İsa Karakaş’tan yeni uyarı geldi.

İsa Karakaş, bankaların en yüksek emekli maaş promosyonu vereceği tarihi duyurdu.

İsa Karakaş, bankaların en yüksek emekli maaş promosyonu vereceği tarihi duyurdu.

İsa Karakaş, 'Beklemekte fayda var' diyerek 2026 Ocak ayına işaret etti. SGK Başuzmanı, 'Sakin olmak gerekiyor. Ocak ayında memur, işçi ve emekli maaşlarında artış söz konusu. Maaş artışına bağlı olarak ocak ayını beklemelerini söylüyorum çünkü bu rakamlar yükselecek. Bankalar da bu promosyonları artıracak, dolayısıyla ocak ayını beklemekte fayda var' diye konuştu.

Bankadan yüksek maaş promosyonu nasıl alınır?

Bankadan yüksek maaş promosyonu nasıl alınır?

Vatandaşlara yüksek promosyon almanın püf noktalarını anlatan Karakaş, '2-3 maaş alanlar, tüm maaşları için topluca pazarlık yaparsa daha yüksek promosyon alabilir. Yetim maaşı alan çocuklar da, dul maaşı alanlar da bu promosyon ödemesinden yararlanabilir' dedi. 

'Zaten anlaşması olan kişiler için, ayrıldıkları banka ceza uygulayamaz' ifadelerini kullanan Karakaş, sözlerini şöyle sonlandırdı:

'İstediğiniz zaman cayma hakkınız var. Verdiği promosyon tutarı düşüldükten sonra başka bankaya geçebilirsiniz. Bankaya kredi borcunuz olsa da emekli maaşınızı alıp bankadan ayrılabilirsiniz.'

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın