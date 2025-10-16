İsa Karakaş Bankaların En Yüksek Emekli Maaş Promosyonu Vereceği Tarihi Duyurdu
Milyonlarlarca emekli bankaların verdiği maaş promosyonunu yakından takip ediyor. Vatandaşlar en yüksek promosyonu veren bankaları araştırıyor. Emeklinin araştırması sürerken SGK Başuzmanı İsa Karakaş, kritik bir uyarı yaptı. TGRT Haber'e konuşan Karakaş, “Beklemekte fayda var” diyerek tarihi açıkladı.
En yüksek emekli maaş promosyonu veren bankalar vatandaşlar tarafından yakın takip ediliyor.
İsa Karakaş, bankaların en yüksek emekli maaş promosyonu vereceği tarihi duyurdu.
Bankadan yüksek maaş promosyonu nasıl alınır?
