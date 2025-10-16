onedio
3 Yıldır Duş Almayan Hataylı Gencin Eski Hali Ortaya Çıktı

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
16.10.2025 - 18:02

Hatay’da yaşayan 23 yaşındaki Barış Özbay, neredeyse 3 yıldır evden çıkmıyor. Günlerini yalnızca bilgisayar ve telefon başında geçiriyor. Depremin ardından hayata karşı ilgisini tamamen kaybeden genç, yemek dışında hiçbir şey yapmak istemiyor. Üniversite eğitimini yarıda bırakarak kendini eve kapatan Özbay’ın durumu, sosyal medyada gündem oldu. Annesi Semra Özbay ise oğlunun yeniden hayata dönmesi için yardım istiyor.

Barış Özbay, yaşadığı depremden sonra içine kapanarak sosyal hayattan tamamen uzaklaştı.

Günlerinin neredeyse tamamını telefon ve bilgisayar başında geçiriyor. 'Genelde uyanıyorum, tuvaletimi yapıyorum, yemeği yiyorum mecbur olduğum için yoksa onları yapmam. Sonra oturuyorum ve telefonla oynarım. Duvarları izliyorum ve akşam olmasını bekliyorum sonra uyuyorum' diyor.

Depremden iki ay önce kendini eve kapattığını söyleyen Özbay, artık ne duş almak ne de dışarı çıkmak istiyor. 'Hiçbir şey yapmak istemediğim için banyo da yapmak istemiyorum. Elimde olsa tuvalete de gitmem ve yemek de yemem. Onları mecbur olduğum için yapıyorum' sözleriyle durumunun ciddiyetini anlatıyor. Hayattan bir beklentisinin kalmadığını söyleyen genç, tedavi görmek de istemiyor.

Eski hali ortaya çıktı: Uzmanlar "ağır depresyon" diyor.

Barış Özbay’ın haberinin sosyal medyada yayılmasının ardından, genç adamın eski fotoğrafları da ortaya çıktı. Depresyona girmeden önceki görüntülerinde gayet bakımlı olduğu görülen Barış’ın üç yılda yaşadığı değişim görenleri şaşkına çevirdi.

Uzmanlara göre Özbay’ın yaşadığı durum, ağır depresyon belirtileri taşıyor. Kişisel bakımını yapamaması, yemek veya banyo gibi temel ihtiyaçlarını ertelemesi ve dış dünyadan tamamen kopması; majör depresif bozukluk ya da sosyal izolasyon bozukluğu olarak değerlendiriliyor. 

Psikolojik Danışman Mert Karahan, “Bu tür durumlar tembellik değil, bir yardım çağrısıdır. Kişinin duygusal destek alması ve güvenli bir ortamda kendini ifade edebilmesi çok önemlidir” diyerek profesyonel yardım çağrısında bulundu.

