3 Yıldır Duş Almayan Hataylı Gencin Eski Hali Ortaya Çıktı

Günlerinin neredeyse tamamını telefon ve bilgisayar başında geçiriyor. 'Genelde uyanıyorum, tuvaletimi yapıyorum, yemeği yiyorum mecbur olduğum için yoksa onları yapmam. Sonra oturuyorum ve telefonla oynarım. Duvarları izliyorum ve akşam olmasını bekliyorum sonra uyuyorum' diyor.

Depremden iki ay önce kendini eve kapattığını söyleyen Özbay, artık ne duş almak ne de dışarı çıkmak istiyor. 'Hiçbir şey yapmak istemediğim için banyo da yapmak istemiyorum. Elimde olsa tuvalete de gitmem ve yemek de yemem. Onları mecbur olduğum için yapıyorum' sözleriyle durumunun ciddiyetini anlatıyor. Hayattan bir beklentisinin kalmadığını söyleyen genç, tedavi görmek de istemiyor.