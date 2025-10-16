3 Yıldır Duş Almayan Hataylı Gencin Eski Hali Ortaya Çıktı
Hatay’da yaşayan 23 yaşındaki Barış Özbay, neredeyse 3 yıldır evden çıkmıyor. Günlerini yalnızca bilgisayar ve telefon başında geçiriyor. Depremin ardından hayata karşı ilgisini tamamen kaybeden genç, yemek dışında hiçbir şey yapmak istemiyor. Üniversite eğitimini yarıda bırakarak kendini eve kapatan Özbay’ın durumu, sosyal medyada gündem oldu. Annesi Semra Özbay ise oğlunun yeniden hayata dönmesi için yardım istiyor.
Barış Özbay, yaşadığı depremden sonra içine kapanarak sosyal hayattan tamamen uzaklaştı.
Eski hali ortaya çıktı: Uzmanlar "ağır depresyon" diyor.
