3 Yıldır Evden Çıkmadı, Banyo Yapmadı, Tırnak Kesmedi: 23 Yaşındaki Barış Oyun Bağımlısı Oldu
Hatay'da 3 yıla yakın süredir evden çıkmayarak sadece telefonla ve bilgisayarla oynayan 23 yaşındaki genç, sanal dünyaya bağımlı hale geldi. Oğlunun beslenmek dışında hiçbir şey yapmamasına üzülen anne, evladının eski günlerine dönmesini istiyor.
Yaşadığı hayat hakkında açıklama yapan 23 yaşındaki Barış Özbay “Genelde uyanıyorum, tuvaletimi yapıyorum, yemeği yiyorum mecbur olduğum için yoksa onları yapmam. Sonra oturuyorum ve telefonla oynarım. Duvarları izliyorum ve akşam olmasını bekliyorum sonra uyuyorum” dedi.
Deprem sonrası depresyona giren Barış, 3 yıldır evden çıkmıyor, banyo yapmıyor, tırnaklarını kesmiyor!
"Hiçbir şey yapmak istemediğim için banyo da yapmak istemiyorum, elimde olsa tuvalete de gitmem ve yemek de yemem ve onları mecbur olduğum için yapıyorum."
"Banyo yapmayı bıraktı, her şeyi bıraktı, kendini eve kapattı, sadece telefon ve bilgisayarla oynuyor"
