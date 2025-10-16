onedio
Korkulan Oldu: Bursa’da Su Bitti! Şehre Yeni Su Hattı Yerleştiriliyor, 6 Günlük Planlı Su Kesintisi Olacak

Ali Can YAYCILI
16.10.2025 - 21:33

Kuraklık, Bursa'nın barajlarını da etkilerken 1 Ekim'de başlayan su kesintileri sürüyor. Ancak kesintilere rağmen barajlarda su kalmadı. Nilüfer Barajı'nda su tamamen tükenirken Doğancı Barajı'nda su seviyesi düşmeye devam ediyor.

Hava Forum’da yer alan bilgiye göre; Bursa'nın anlık olarak 2 günlük su kaldı. Çınarcık Barajından acil boru döşeme çalışmaları başladı. Ayrıca Bursa Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, baraj doluluk oranlarının kritik seviyeye düşmesi nedeniyle 16-22 Ekim'de planlı su kesintisi uygulanacak.

Ülke genelinde barajlarda yaşanan su sıkıntısı Bursa’da kritik bir seviyeye çıktı.

Kuraklık, su şehri olarak bilinen Bursa'nın barajlarını kuruttu. 1 Ekim'den bugüne kadar uygulanan 12 saat süren planlı su kesintisi de uzatıldı. Kentte 16-22 Ekim'de planlı su kesintisi uygulanacak. Bursa Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, söz konusu planlı su kesintileri, günlük 12 saati geçmemek kaydıyla Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, Mudanya, Gürsu, Kestel ve Karacabey ilçelerine bağlı mahallelerde dönüşümlü olarak gerçekleştirilecek. Günlük 100 bin metreküp su tasarrufu sağlanması hedeflenen kesintilerden, Bursa Şehir Hastanesi ve Bursa Uludağ Üniversitesi ile devlet hastaneleri etkilenmeyecek. Kentte, 1-16 Ekim'de de belli saatlerde su kesintileri uygulanacağı duyurulmuştu.

Çınarcık Barajı’ndan yeni borular döşenmeye başlandı!

Nilüfer Barajı'nda su tamamen tükendi. Doğancı Barajı'nda su seviyesi ise düşmeye devam ediyor. Bursa'da barajların genel doluluk ortalaması sıfırın altına indi.

Hava Forum’da yer alan bilgiye göre; su sıkıntısını bir nebze çözebilmek için Çınarcık Barajından boru döşenmeye başlandı.

