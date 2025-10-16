Korkulan Oldu: Bursa’da Su Bitti! Şehre Yeni Su Hattı Yerleştiriliyor, 6 Günlük Planlı Su Kesintisi Olacak
Kuraklık, Bursa'nın barajlarını da etkilerken 1 Ekim'de başlayan su kesintileri sürüyor. Ancak kesintilere rağmen barajlarda su kalmadı. Nilüfer Barajı'nda su tamamen tükenirken Doğancı Barajı'nda su seviyesi düşmeye devam ediyor.
Hava Forum’da yer alan bilgiye göre; Bursa'nın anlık olarak 2 günlük su kaldı. Çınarcık Barajından acil boru döşeme çalışmaları başladı. Ayrıca Bursa Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, baraj doluluk oranlarının kritik seviyeye düşmesi nedeniyle 16-22 Ekim'de planlı su kesintisi uygulanacak.
Ülke genelinde barajlarda yaşanan su sıkıntısı Bursa’da kritik bir seviyeye çıktı.
Çınarcık Barajı’ndan yeni borular döşenmeye başlandı!
