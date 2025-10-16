Korkulan Oldu: Bursa’da Su Bitti! Şehre Yeni Su Hattı Yerleştiriliyor, 6 Günlük Planlı Su Kesintisi Olacak

Kuraklık, su şehri olarak bilinen Bursa'nın barajlarını kuruttu. 1 Ekim'den bugüne kadar uygulanan 12 saat süren planlı su kesintisi de uzatıldı. Kentte 16-22 Ekim'de planlı su kesintisi uygulanacak. Bursa Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, söz konusu planlı su kesintileri, günlük 12 saati geçmemek kaydıyla Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, Mudanya, Gürsu, Kestel ve Karacabey ilçelerine bağlı mahallelerde dönüşümlü olarak gerçekleştirilecek. Günlük 100 bin metreküp su tasarrufu sağlanması hedeflenen kesintilerden, Bursa Şehir Hastanesi ve Bursa Uludağ Üniversitesi ile devlet hastaneleri etkilenmeyecek. Kentte, 1-16 Ekim'de de belli saatlerde su kesintileri uygulanacağı duyurulmuştu.