Tarihe Geçti: Victoria's Secret Podyumunda Yürüyen İlk Sporcu Olan Angel Reese Dünya Çapında Gündem Oldu!

Gecenin parlayan isimlerinden biri olan Reese, ilk podyum deneyimine rağmen büyük bir ilgiyle kaşılandı. Podyumda iki farklı pembe tonlarında iç çamaşırı takımıyla yer alan basketbolcu bu deneyimi 'dönüm noktası' olarak görürken, podyum hazırlıklarını basketbol antrenmanları gibi ciddiye aldığını belirtti.

Victoria's Secret ile olan işbirliği, markanın ilk profesyonel sporcu meleğini yaratma yolunda önemli bir adım oldu!