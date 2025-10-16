onedio
Tarihe Geçti: Victoria's Secret Podyumunda Yürüyen İlk Sporcu Olan Angel Reese Dünya Çapında Gündem Oldu!

Ecem Dalgıçoğlu
16.10.2025 - 20:21

Victoria’s Secret Fashion Show, yıllardır moda dünyasının en prestijli ve merakla beklenen etkinliklerinden biri olarak öne çıkıyor. Her yıl New York, Los Angeles ve farklı büyük şehirlerde düzenlenen bu gösteriler, sadece iç giyim modasını sergilemekle kalmıyor; aynı zamanda ünlü modellerin, müzik performanslarının ve özel sürprizlerin bir araya geldiği bir sahne şovuna dönüşüyor. 2025 yılında gerçekleştirilen gösteride ise bir ilke imza atıldı.

Amerikalı basketbol oyuncusu Angel Reese, 15 Ekim 2025 tarihinde New York'ta düzenlenen Victoria's Secret Moda Gösterisi'nde podyuma çıkarak tarihe geçti.

İşte o anlar:

23 yaşındaki Chicago Sky oyuncusu Angel Reese Victoria's Secret markasının podyumunda yürüyen ilk profesyonel sporcu oldu.

23 yaşındaki Chicago Sky oyuncusu Angel Reese Victoria's Secret markasının podyumunda yürüyen ilk profesyonel sporcu oldu.

Gecenin parlayan isimlerinden biri olan Reese, ilk podyum deneyimine rağmen büyük bir ilgiyle kaşılandı. Podyumda iki farklı pembe tonlarında iç çamaşırı takımıyla yer alan basketbolcu bu deneyimi 'dönüm noktası' olarak görürken, podyum hazırlıklarını basketbol antrenmanları gibi ciddiye aldığını belirtti. 

Victoria's Secret ile olan işbirliği, markanın ilk profesyonel sporcu meleğini yaratma yolunda önemli bir adım oldu!

twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
