Tarihe Geçti: Victoria's Secret Podyumunda Yürüyen İlk Sporcu Olan Angel Reese Dünya Çapında Gündem Oldu!
Victoria’s Secret Fashion Show, yıllardır moda dünyasının en prestijli ve merakla beklenen etkinliklerinden biri olarak öne çıkıyor. Her yıl New York, Los Angeles ve farklı büyük şehirlerde düzenlenen bu gösteriler, sadece iç giyim modasını sergilemekle kalmıyor; aynı zamanda ünlü modellerin, müzik performanslarının ve özel sürprizlerin bir araya geldiği bir sahne şovuna dönüşüyor. 2025 yılında gerçekleştirilen gösteride ise bir ilke imza atıldı.
Amerikalı basketbol oyuncusu Angel Reese, 15 Ekim 2025 tarihinde New York'ta düzenlenen Victoria's Secret Moda Gösterisi'nde podyuma çıkarak tarihe geçti.
İşte o anlar:
23 yaşındaki Chicago Sky oyuncusu Angel Reese Victoria's Secret markasının podyumunda yürüyen ilk profesyonel sporcu oldu.
