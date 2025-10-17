TBMM Resmi Hesabında İlk Kez Kürtçe Paylaşım Yapıldı
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Diyarbakır’da düzenlenen Dicle Üniversitesi Akademik Yılı Açılış Töreni’nde dikkat çeken bir kapanış yaptı. Konuşmasını Kürtçe sözlerle tamamlayan Kurtulmuş, “Bi hev re bibin, dil bi dil, dest bi dest; aştî li nav me ra best” diyerek, “Birlik olalım gönül gönüle, el ele barış aramızda hüküm sürsün” mesajını verdi.
Numan Kurtulmuş, Dicle Üniversitesi'nin Akademik Açılış Törenine katıldı.
Konuşma yapan Kurtulmuş, sözlerini Kürtçe ile tamamladı.
