TBMM Resmi Hesabında İlk Kez Kürtçe Paylaşım Yapıldı

TBMM Resmi Hesabında İlk Kez Kürtçe Paylaşım Yapıldı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
17.10.2025 - 17:44

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Diyarbakır’da düzenlenen Dicle Üniversitesi Akademik Yılı Açılış Töreni’nde dikkat çeken bir kapanış yaptı. Konuşmasını Kürtçe sözlerle tamamlayan Kurtulmuş, “Bi hev re bibin, dil bi dil, dest bi dest; aştî li nav me ra best” diyerek, “Birlik olalım gönül gönüle, el ele barış aramızda hüküm sürsün” mesajını verdi.

Kaynak - tbmm.gov.tr

Numan Kurtulmuş, Dicle Üniversitesi'nin Akademik Açılış Törenine katıldı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve beraberindeki komisyon üyeleri, çözüm süreci kapsamında temaslarda bulunmak üzere Diyarbakır’a gitti. Heyetin ilk durağı, Dicle Üniversitesi’nde düzenlenen 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı Akademik Açılış Töreni oldu.

Konuşma yapan Kurtulmuş, sözlerini Kürtçe ile tamamladı.

Kurtulmuş, 2025-2026 akademik yılın hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ederek, sözlerini Kürtçe, “Bi hev re bibin dil bi dil, dest bi dest; aştî li nav me ra best.” olan 'Birlik olalım, gönül gönüle, el ele olalı, aramızda barış esas olsun.' sözleriyle bitirdi.

Kurtulmuş'un bu sözleri TBMM'nin resmi sosyal medya hesaplarında da yayınlandı. Resmi hesaplarda ilk kez Kürtçe paylaşım yapıldı.

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Yorum Yazın