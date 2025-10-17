TBMM Resmi Hesabında İlk Kez Kürtçe Paylaşım Yapıldı

Kurtulmuş, 2025-2026 akademik yılın hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ederek, sözlerini Kürtçe, “Bi hev re bibin dil bi dil, dest bi dest; aştî li nav me ra best.” olan 'Birlik olalım, gönül gönüle, el ele olalı, aramızda barış esas olsun.' sözleriyle bitirdi.