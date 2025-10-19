Batılı Yöneticiler Çin’in Robot Üretim Devrimi Karşısında Şoke Oldu: Fabrikalar Neredeyse Tamamen 'Robotlaştı'

'Bir değişimin eşiğinde olduğumuzu hissediyorsunuz. Çin’in rekabetçiliği artık devlet teşvikleri ve düşük ücretlerden ibaret değil; yüksek eğitimli ve yetenekli mühendisler inanılmaz bir hızla inovasyon yapıyor.'

Uluslararası Robot Federasyonu’nun (IFR) verilerine göre, Çin’in devreye aldığı endüstriyel robot sayısı Almanya, ABD ve İngiltere’yi katbekat geride bırakıyor.

Otomasyon yalnızca işgücünü ucuzlatmak için değil. Bismarck Analysis analisti Rian Whitton şunları söylüyor:

'Çin ciddi bir demografik sorun yaşıyor; üretim genellikle emek yoğun. Bu nedenle, Batı’da genellikle kâr marjlarını artırmak amacıyla yapılan otomasyon, Çin’de nüfus düşüşünü dengelemek ve rekabet avantajı sağlamak için önceden uygulanıyor.'

Çin sadece EV üretiminde değil, aynı zamanda yapay zekâyı benimseme konusunda da büyük bir atılım yapıyor. Ülkenin on yıllık planında yapay zekâ, ekonomik büyümenin “ana motorlarından biri” olarak konumlandırılmış durumda.

Ülkenin uzay programındaki hızlı ilerlemeler, Çin’in ABD’yi Ay’a geri dönüşte geçebileceği endişelerini de artırıyor.

Çin’in endüstri odaklı geleceğine dair ilk işaretler, özellikle elektrikli araçlar alanında şimdiden görülüyor. ABD, yerli üreticileri korumak ve yoğun rekabete karşı önlemler almak için bazı korumacı politikalar uygulasa da, Çin yapımı EV’ler Avrupa’da büyük bir izlenim bırakmış durumda.

Avrupa Reform Merkezi baş ekonomisti Sander Tordoir, şunları söylüyor:

'Robotik, doğru şekilde uygulanırsa ekonominizin verimliliğini ciddi şekilde artırabilir. Çin bu konuda çok başarılıysa, biz de yakalamaya çalışmalıyız; çünkü tıpkı Çin gibi Avrupa’nın birçok ülkesi de yaşlanıyor.'

ABD’de Çin yapımı EV’lere getirilen yasaklar sayesinde şimdilik durdurucu bir bariyer bulunuyor.

Ford CEO’su Farley ise kişisel deneyimini şöyle aktarıyor:

'Çinlilerin EV endüstrisinde 700 pound ağırlığında bir goril oldukları gerçeğiyle yüzleşmek zorundayız.'

Farley, kendi deneyimini de paylaşmaktan çekinmiyor:

'Rekabetten çok bahsetmeyi sevmem ama altı aydır Xiaomi kullanıyorum. Şanghay’dan Chicago’ya uçurduk ve kullanmaya devam ediyorum; bırakmak istemiyorum.'