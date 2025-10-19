onedio
Batılı Yöneticiler Çin’in Robot Üretim Devrimi Karşısında Şoke Oldu: Fabrikalar Neredeyse Tamamen 'Robotlaştı'

Batılı Yöneticiler Çin’in Robot Üretim Devrimi Karşısında Şoke Oldu: Fabrikalar Neredeyse Tamamen 'Robotlaştı'

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
19.10.2025 - 12:15

Batılı yöneticiler, Çin’deki fabrikaları gezdikten sonra büyük bir şaşkınlık yaşadı. Ülkedeki üretimin neredeyse tamamının robotlarla yürütülmesi, Batı’nın teknolojik rekabet açısından acil önlem almasını gerektiriyor.

Kaynak: Telegraph

Batılı otomotiv ve yeşil enerji sektöründeki üst düzey yöneticiler, Çin’i ziyaret ettikten sonra büyük bir hayranlık ve aynı zamanda endişe ile geri dönüyor.

Batılı otomotiv ve yeşil enerji sektöründeki üst düzey yöneticiler, Çin’i ziyaret ettikten sonra büyük bir hayranlık ve aynı zamanda endişe ile geri dönüyor.

The Telegraph’ın aktardığına göre, yöneticiler, Çin’in yoğun biçimde otomasyona dayalı üretim sisteminin Batılı ülkeleri hızla geride bırakabileceği uyarısında bulunuyor. Özellikle elektrikli araçlar (EV) alanında rekabetin boyutu dikkat çekici.

Özellikle elektrikli araçlar (EV) alanında rekabetin boyutu dikkat çekici.

Özellikle elektrikli araçlar (EV) alanında rekabetin boyutu dikkat çekici.

Ford CEO’su Jim Farley, geçen ay The Verge’e verdiği röportajda şunları söyledi:

'Biz Çin ile küresel bir rekabet içindeyiz ve bu sadece EV’ler ile ilgili değil. Eğer bu yarışta geride kalırsak, Ford’un geleceği olmayacak.'

Bazı şirketler ise yeni girişimlerini tamamen askıya alıyor.

Bazı şirketler ise yeni girişimlerini tamamen askıya alıyor.

Madencilik şirketi Fortescue’un kurucusu Andrew Forrest, Çin gezisinin ardından EV güç aktarma organlarını kendi bünyesinde üretme planlarından vazgeçtiğini açıkladı:

'İnsan yok, her şey robotik.'

Bazı yöneticiler, ışıklandırmaya bile gerek olmayan “karanlık fabrikaları” gezdiklerini aktarıyor; çünkü çoğu üretim işi robotlar tarafından 7/24 yürütülüyor.

İngiltere merkezli enerji tedarikçisi Octopus CEO’su Greg Jackson, The Telegraph’a şunları söyledi:

İngiltere merkezli enerji tedarikçisi Octopus CEO’su Greg Jackson, The Telegraph’a şunları söyledi:

'Bir değişimin eşiğinde olduğumuzu hissediyorsunuz. Çin’in rekabetçiliği artık devlet teşvikleri ve düşük ücretlerden ibaret değil; yüksek eğitimli ve yetenekli mühendisler inanılmaz bir hızla inovasyon yapıyor.'

Uluslararası Robot Federasyonu’nun (IFR) verilerine göre, Çin’in devreye aldığı endüstriyel robot sayısı Almanya, ABD ve İngiltere’yi katbekat geride bırakıyor.

Otomasyon yalnızca işgücünü ucuzlatmak için değil. Bismarck Analysis analisti Rian Whitton şunları söylüyor:

'Çin ciddi bir demografik sorun yaşıyor; üretim genellikle emek yoğun. Bu nedenle, Batı’da genellikle kâr marjlarını artırmak amacıyla yapılan otomasyon, Çin’de nüfus düşüşünü dengelemek ve rekabet avantajı sağlamak için önceden uygulanıyor.'

Çin sadece EV üretiminde değil, aynı zamanda yapay zekâyı benimseme konusunda da büyük bir atılım yapıyor. Ülkenin on yıllık planında yapay zekâ, ekonomik büyümenin “ana motorlarından biri” olarak konumlandırılmış durumda.

Ülkenin uzay programındaki hızlı ilerlemeler, Çin’in ABD’yi Ay’a geri dönüşte geçebileceği endişelerini de artırıyor.

Çin’in endüstri odaklı geleceğine dair ilk işaretler, özellikle elektrikli araçlar alanında şimdiden görülüyor. ABD, yerli üreticileri korumak ve yoğun rekabete karşı önlemler almak için bazı korumacı politikalar uygulasa da, Çin yapımı EV’ler Avrupa’da büyük bir izlenim bırakmış durumda.

Avrupa Reform Merkezi baş ekonomisti Sander Tordoir, şunları söylüyor:

'Robotik, doğru şekilde uygulanırsa ekonominizin verimliliğini ciddi şekilde artırabilir. Çin bu konuda çok başarılıysa, biz de yakalamaya çalışmalıyız; çünkü tıpkı Çin gibi Avrupa’nın birçok ülkesi de yaşlanıyor.'

ABD’de Çin yapımı EV’lere getirilen yasaklar sayesinde şimdilik durdurucu bir bariyer bulunuyor.

Ford CEO’su Farley ise kişisel deneyimini şöyle aktarıyor:

'Çinlilerin EV endüstrisinde 700 pound ağırlığında bir goril oldukları gerçeğiyle yüzleşmek zorundayız.'

Farley, kendi deneyimini de paylaşmaktan çekinmiyor:

'Rekabetten çok bahsetmeyi sevmem ama altı aydır Xiaomi kullanıyorum. Şanghay’dan Chicago’ya uçurduk ve kullanmaya devam ediyorum; bırakmak istemiyorum.'

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
