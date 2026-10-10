Toprak Razgatlıoğlu Pistte Takla Attı! Kazada Çıkan Omzunu Kendisi Yerine Taktı
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MotoGP'deki ilk sezonunu geçiren milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, korkutan bir kaza geçirdi. Sağ omzunun üzerine düşen ve omzu yerinden çıkan Razgatlıoğlu, sağlık ekiplerini beklemeden omzunu kendisi yerine taktı. O anlar kameralara yansıdı.
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O anlar:
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Toprak Razgatlıoğlu pistte takla attı.
Omzu yerinden çıktı, kendisi taktı.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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