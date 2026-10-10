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Toprak Razgatlıoğlu Pistte Takla Attı! Kazada Çıkan Omzunu Kendisi Yerine Taktı

Toprak Razgatlıoğlu Pistte Takla Attı! Kazada Çıkan Omzunu Kendisi Yerine Taktı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Gündem ve Ekonomi Editörü
10.10.2026 - 15:19
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MotoGP'deki ilk sezonunu geçiren milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, korkutan bir kaza geçirdi. Sağ omzunun üzerine düşen ve omzu yerinden çıkan Razgatlıoğlu, sağlık ekiplerini beklemeden omzunu kendisi yerine taktı. O anlar kameralara yansıdı.

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O anlar:

Toprak Razgatlıoğlu pistte takla attı.

Toprak Razgatlıoğlu pistte takla attı.

Kaza, Endonezya'daki 4,3 kilometrelik Pertamina Mandalika Uluslararası Pisti'nde yapılan serbest antrenmanda yaşandı. Antrenman sırasında motosikletinin kontrolünü kaybeden Razgatlıoğlu, sağ omzunun üzerine sert bir şekilde düştü. Büyük acı çektiği görülen milli sporcu, bir süre omzunu tutarak pistte kaldı.

Omzu yerinden çıktı, kendisi taktı.

Omzu yerinden çıktı, kendisi taktı.

Ardından gelen görüntüler ise izleyenleri şaşkına çevirdi. Soğukkanlılığını kaybetmeyen Razgatlıoğlu, sağlık ekiplerinin müdahalesini beklemeden çıkan omzunu kendi çabasıyla yerine taktı.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Gündem ve Ekonomi Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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