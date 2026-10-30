Bir Hostes Türk Aksanını Eleştiren Yolcuya Atatürk'ü Hatırlattı

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İngilizce konuşurken belirgin bir Türk aksanının duyulması, kimi zaman yabancıların gözünde eleştiri konusu olabiliyor. Ancak bir hostes, kendisine yöneltilen böyle bir yoruma Cumhuriyet Bayramı'na yakışır bir cevap verdi.
'esinalpman' isimli içerik üreticisi, kabin ekibinin İngilizcesindeki aksanı dile getiren bir yolcuya verdiği yanıtı 29 Ekim'de takipçileriyle paylaştı.
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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