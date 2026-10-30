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Bir Hostes Türk Aksanını Eleştiren Yolcuya Atatürk'ü Hatırlattı

Bir Hostes Türk Aksanını Eleştiren Yolcuya Atatürk'ü Hatırlattı

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
30.10.2026 - 09:32

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İngilizce konuşurken belirgin bir Türk aksanının duyulması, kimi zaman yabancıların gözünde eleştiri konusu olabiliyor. Ancak bir hostes, kendisine yöneltilen böyle bir yoruma Cumhuriyet Bayramı'na yakışır bir cevap verdi.

'esinalpman' isimli içerik üreticisi, kabin ekibinin İngilizcesindeki aksanı dile getiren bir yolcuya verdiği yanıtı 29 Ekim'de takipçileriyle paylaştı.

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"Kendi dili ve alfabesi olan bağımsız bir milletiz"

"Kendi dili ve alfabesi olan bağımsız bir milletiz"

Hostes Esin Alpman, Cumhuriyet Bayramı için hazırladığı videoda uçuşta karşılaştığı bir yorumu anlattı. Alpman'ın aktardığına göre bir yolcu, 'Her şey harika ama ekibin İngilizcesinde hafif bir aksan var' diyerek kabin ekibinin konuşmasına dikkat çekti.

Alpman bu yoruma alınmak yerine kısa bir tarih hatırlatmasıyla karşılık verdi. Yolcuya 'Beyefendi, Mustafa Kemal Atatürk'ü tanıyor musunuz?' diye soran Alpman, Türkiye'nin hiçbir zaman sömürge olmadığının altını çizdi.

Alpman'a göre İngilizce de bu yüzden Türkler için hiçbir zaman bir zorunluluk olmadı. 'Biz onu keyif için, seyahat için ya da işimizin gerekliliği için öğreniriz' diyen hostes, sözlerini 'Biz kendi dili, kendi alfabesi ve kendi kültürel mirası olan bağımsız bir milletiz' cümlesiyle bağladı.

Paylaşımın açıklamasına 'Evet, bir Türk aksanımız var çünkü biz tam bağımsız Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarıyız' notunu düşen Alpman, 'Bizi sömürgeleştiremediniz şekerim' diye de ekledi. Videosunu kendi diline, tarihine ve bağımsızlığına sahip çıkan tüm nesillere adayan hostes, takipçilerinin Cumhuriyet Bayramı'nı da kutladı.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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