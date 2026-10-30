Bir Hostes Türk Aksanını Eleştiren Yolcuya Atatürk'ü Hatırlattı

Hostes Esin Alpman, Cumhuriyet Bayramı için hazırladığı videoda uçuşta karşılaştığı bir yorumu anlattı. Alpman'ın aktardığına göre bir yolcu, 'Her şey harika ama ekibin İngilizcesinde hafif bir aksan var' diyerek kabin ekibinin konuşmasına dikkat çekti.

Alpman bu yoruma alınmak yerine kısa bir tarih hatırlatmasıyla karşılık verdi. Yolcuya 'Beyefendi, Mustafa Kemal Atatürk'ü tanıyor musunuz?' diye soran Alpman, Türkiye'nin hiçbir zaman sömürge olmadığının altını çizdi.

Alpman'a göre İngilizce de bu yüzden Türkler için hiçbir zaman bir zorunluluk olmadı. 'Biz onu keyif için, seyahat için ya da işimizin gerekliliği için öğreniriz' diyen hostes, sözlerini 'Biz kendi dili, kendi alfabesi ve kendi kültürel mirası olan bağımsız bir milletiz' cümlesiyle bağladı.

Paylaşımın açıklamasına 'Evet, bir Türk aksanımız var çünkü biz tam bağımsız Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarıyız' notunu düşen Alpman, 'Bizi sömürgeleştiremediniz şekerim' diye de ekledi. Videosunu kendi diline, tarihine ve bağımsızlığına sahip çıkan tüm nesillere adayan hostes, takipçilerinin Cumhuriyet Bayramı'nı da kutladı.