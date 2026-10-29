Bir Berber Yaptığı Saç Kesimiyle Müşterisini Tanınmaz Hale Getirdiği Değişimi Paylaştı

Saç kesimi, yüz hatlarını da bir insanın kendine duyduğu güveni de en hızlı değiştirebilen dönüşümlerden biri. Yıllardır aynı kesimi taşıyan ya da saçıyla ne yapacağını bilemeyen pek çok kişi için anatomiye uygun saç kesimi yapan bir berber koltuğundaki birkaç saat, aynada bambaşka bir yüzle karşılaşmak anlamına geliyor.

Amerika'nın Tennessee eyaletindeki Nashville'de berberlik yapan 'edgarblessyou' isimli kullanıcı, dağınık ve kabarık saçlarıyla koltuğa oturan müşterisinin değişimini paylaştı. Adamın saçındaki seyrekliklerden yüzündeki şiş görüntüye kadar pek çok detay doğru makas darbeleriyle birkaç dakika içerisinde düzeldi. Ortaya çıkan modern kesim ve düzenli sakal izleyenleri hayran bıraktı.

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