Çin'de Tüketilen Birbirinden İlginç Yemeklerin Hazırlandığı Anlar Görenlerin Ağzını Açık Bıraktı

Her ülkenin mutfağı kendi coğrafyasının, iklimin ve geleneklerinin izini taşıyor. Bir ülkede gayet sıradan sayılan bir yemek, başka bir ülkenin sofrasında bambaşka karşılanabiliyor. İlginç lezzetleriyle bilinen mutfakların başında ise Çin geliyor. Kaplumbağadan yılana, akrepten böceğe pek çok canlının sofraya geldiği bu mutfak, korona döneminde de sıkça konuşulmuş ve bir süre salgının kaynağı olarak gösterilmişti.

Çin'de tüketilen birbirinden ilginç yemekler bir araya getirildi. Izgarada şişlere dizilip baharatlarla kaplanan kaplumbağalar, cam kapağın altında buharda pişirilen deniz ürünleri izleyenlerin ağzını açık bıraktı. Kullanılan malzemelerden pişirme tarzına kadar her biri sıra dışı olan o anlar yemekle ilgili tüm bildiklerimizi en baştan sorgulattı.