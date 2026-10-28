TasteAtlas Dünyanın En İyi 'Şişlerini' Paylaştı: Listenin En Başındaki Lezzet Bizden
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TasteAtlas, dünyanın farklı mutfaklarından 11 şiş yemeğini tek bir infografikte bir araya getirdi.
'Skewers Around the World' başlığıyla paylaşılan listenin en başında Türkiye'den çöp şiş yer alıyor. Bakalım listenin devamında başka hangi lezzetler var?
TasteAtlas, dünyanın dört bir yanından 11 şiş yemeğini tek bir infografikte paylaştı.
Çöp Şiş – Türkiye (4,4)
Arrosticini – İtalya (4,2)
Negima Yakitori – Japonya (4,1)
Sate Kambing – Endonezya (4,5)
Souvlaki – Yunanistan (4,2)
Anticuchos de Corazón – Peru (4,5)
Mabshoor – Suudi Arabistan
Suya – Nijerya (3,7)
Sosatie – Güney Afrika (3,8)
Kabab Koobideh – İran (4,2)
Espetada – Portekiz (4,3)
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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