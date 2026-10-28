TasteAtlas Dünyanın En İyi 'Şişlerini' Paylaştı: Listenin En Başındaki Lezzet Bizden

Yapılan açıklamada 'Şiş, belki de en basit pişirme aletlerinden biri, ancak her detay sonucu değiştirir. Küçük parçalar yoğun ısıda hızlı pişirirken, alternatif olarak küçük et yağ ile birlikte, yüzeyi kızarırken sulu kalır. Ahşap çubuklar, bambu ve geniş metal şişler... Her birinin uygun olduğu farklı bir et, baharat ve ateş tarzı var.' ifadelerine yer verildi.