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TasteAtlas Dünyanın En İyi 'Şişlerini' Paylaştı: Listenin En Başındaki Lezzet Bizden

TasteAtlas Dünyanın En İyi 'Şişlerini' Paylaştı: Listenin En Başındaki Lezzet Bizden

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
29.10.2026 - 00:29
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TasteAtlas, dünyanın farklı mutfaklarından 11 şiş yemeğini tek bir infografikte bir araya getirdi.

'Skewers Around the World' başlığıyla paylaşılan listenin en başında Türkiye'den çöp şiş yer alıyor. Bakalım listenin devamında başka hangi lezzetler var?

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TasteAtlas, dünyanın dört bir yanından 11 şiş yemeğini tek bir infografikte paylaştı.

TasteAtlas, dünyanın dört bir yanından 11 şiş yemeğini tek bir infografikte paylaştı.

Yapılan açıklamada 'Şiş, belki de en basit pişirme aletlerinden biri, ancak her detay sonucu değiştirir. Küçük parçalar yoğun ısıda hızlı pişirirken, alternatif olarak küçük et yağ ile birlikte, yüzeyi kızarırken sulu kalır. Ahşap çubuklar, bambu ve geniş metal şişler... Her birinin uygun olduğu farklı bir et, baharat ve ateş tarzı var.' ifadelerine yer verildi.

Çöp Şiş – Türkiye (4,4)

Çöp Şiş – Türkiye (4,4)

Ege'nin klasiği çöp şiş, asıl şiş kebap için kesilen kuzu etinden arta kalan küçük parçalar ve yağlarla yapılıyor. Sarımsak, domates, zeytinyağı, kekik ve karabiberle marine edilen et, ince tahta şişlere dizilip hızlıca pişiriliyor. TasteAtlas'a göre adı ya bu küçük çöp şişlerden ya da artan etten geliyor.

Arrosticini – İtalya (4,2)

Arrosticini – İtalya (4,2)

Abruzzo bölgesinin koyun eti şişleri. Minik parçalar uzun ve ince şişlere dizilip oluk biçimli özel mangallarda pişiriliyor.

Negima Yakitori – Japonya (4,1)

Negima Yakitori – Japonya (4,1)

Yakitori'nin en sevilen türü. Tavuk but parçaları arasına yeşil soğan (negi) dizilerek közde pişiriliyor.

Sate Kambing – Endonezya (4,5)

Sate Kambing – Endonezya (4,5)

Keçi ya da koyun etinden yapılan Endonezya satési. Listedeki en yüksek iki puandan biri ona ait; genellikle tatlı soya sosu ve acı biberle servis ediliyor.

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Souvlaki – Yunanistan (4,2)

Souvlaki – Yunanistan (4,2)

Yunanistan'ın en bilinen sokak lezzetlerinden. Genellikle domuz ya da tavuk eti küçük parçalar halinde şişe dizilip ızgarada pişiriliyor, yanında çoğu zaman cacık oluyor.

Anticuchos de Corazón – Peru (4,5)

Anticuchos de Corazón – Peru (4,5)

Sığır yüreğinden yapılan Peru şişi. Sirke, kimyon ve ají biberiyle marine edilen et, közde pişiriliyor. Sate kambing'le birlikte listenin en yüksek puanına sahip.

Mabshoor – Suudi Arabistan

Mabshoor – Suudi Arabistan

Suudi Arabistan'dan listeye giren mabshoor'un TasteAtlas'ta henüz bir puanı yok. İnfografikte yuvarlak et parçalarıyla dizilmiş bir şiş olarak gösteriliyor.

Suya – Nijerya (3,7)

Suya – Nijerya (3,7)

Batı Afrika'nın sokak lezzeti. İnce dilimlenen sığır eti, yer fıstığı ve baharatla hazırlanan yaji karışımına bulanarak pişiriliyor. Listenin en düşük puanı onda.

Sosatie – Güney Afrika (3,8)

Sosatie – Güney Afrika (3,8)

Genellikle kuzu ya da koyun etinden yapılan, kuru kayısı ve soğanla dizilen Güney Afrika şişi. Et, köri ve kayısı reçelli bir sosta marine ediliyor.

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Kabab Koobideh – İran (4,2)

Kabab Koobideh – İran (4,2)

Kıyma, soğan ve baharatla yapılan, geniş yassı şişlere bastırılarak pişirilen İran kebabı. Yanında genellikle pilav ve közlenmiş domates oluyor.

Espetada – Portekiz (4,3)

Espetada – Portekiz (4,3)

Madeira adasının sığır eti şişi. Büyük et parçaları sarımsak ve tuzla tatlandırılıyor, geleneksel olarak defne dalından şişlere dizilip pişiriliyor.

Şiş basit bir alet olabilir ama her mutfak ona başka bir hikâye diziyor.

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Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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