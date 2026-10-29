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İçerik Üreticisi Özgün Deniz Sevgilisi Olan Erkeklere Mesaj Atıp Aldığı Cevapları Paylaştı

İçerik Üreticisi Özgün Deniz Sevgilisi Olan Erkeklere Mesaj Atıp Aldığı Cevapları Paylaştı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
29.10.2026 - 10:45

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Sosyal medya, tanışma ve flört alışkanlıklarımızı son yıllarda baştan yazdı. Artık pek çok tanışma bir takip isteği ile direkt mesajla başlıyor. Karşımızdakinin hayatında kimin olduğunu çoğunlukla profilindeki fotoğraflardan ve etiketlerden tahmin etmeye çalışsak da, mesaj kutusunda alınan cevaplar çoğu zaman beklediğimizden çok daha farklı olabiliyor.

'6zgun' isimli kullanıcı, sevgilisi olan erkeklere mesaj attı ve aldığı cevapları bir araya getirdi. 'Denizde balık çok' diyenden 'Sen onu boşver sevmiyorum zaten' yazana kadar gelen mesajlar pek çok kişinin güven problemini tetikledi.  

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Peki günümüzde ilişkiler neden bu kadar hızlı başlıyor?

Peki günümüzde ilişkiler neden bu kadar hızlı başlıyor?

Eskiden bir insanla tanışmak için aynı ortamda bulunmak, ortak bir çevreye sahip olmak ya da birinin aracı olmasını beklemek gerekiyordu. Günümüzde ise tek bir takip isteği ya da direkt mesaj, saniyeler içinde bir sohbetin kapısını aralamaya yetiyor. Haliyle tanışmak ve sohbet etmek bu kadar kolaylaşınca ilişkiler de eskiye göre çok daha hızlı başlıyor ve çoğu zaman karşımızdakini tam olarak tanımaya fırsat bulamadan birbirimize yakınlaşabiliyoruz. Üstelik tek bir tuşla kapatılabilen bir sohbetin ardından önümüze her an yeni seçenekler çıkabildiği için, hızlı başlayan bir yakınlaşmanın aynı hızla sönmesi de mümkün hale geliyor.

Oysa sağlam bir ilişki, mesajlaşma hızından çok birlikte geçirilen zamanın ve zamanla oluşan güvenin üzerine kuruluyor. Birbirimizin alışkanlıklarını, beklentilerini ve sınırlarını öğrenmek, hayatımıza giren kişiye gerçekten yer açmak sabır istiyor. Bu yüzden tanışmanın kolaylaştığı bir dönemde bile ilişkiyi ayakta tutan şey, ilk mesajın ne kadar çabuk atıldığı değil, o mesajın ardından iki tarafın birbirine ne kadar emek verdiği oluyor.

Sosyal medyayla birlikte büyüyen yeni nesil için ise bu tablo çoktan gündelik hayatın bir parçası. Telefonunu açtığı anda yüzlerce insana ulaşabilen, bir sohbeti başlatmayı da bitirmeyi de birkaç saniyeye sığdırabilen genç kuşak, ilişkilere eskisinden çok daha esnek ve hızlı yaklaşıyor. Ancak ekranın ardındaki bu rahatlık, yüz yüze kurulan bağın yerini tutmuyor. Yeni neslin önündeki asıl sınav da bu hızı kaybetmeden, karşısındaki insanı gerçekten tanımaya zaman ayırabilmek olacak.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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