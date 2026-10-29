İçerik Üreticisi Özgün Deniz Sevgilisi Olan Erkeklere Mesaj Atıp Aldığı Cevapları Paylaştı

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Sosyal medya, tanışma ve flört alışkanlıklarımızı son yıllarda baştan yazdı. Artık pek çok tanışma bir takip isteği ile direkt mesajla başlıyor. Karşımızdakinin hayatında kimin olduğunu çoğunlukla profilindeki fotoğraflardan ve etiketlerden tahmin etmeye çalışsak da, mesaj kutusunda alınan cevaplar çoğu zaman beklediğimizden çok daha farklı olabiliyor.
'6zgun' isimli kullanıcı, sevgilisi olan erkeklere mesaj attı ve aldığı cevapları bir araya getirdi. 'Denizde balık çok' diyenden 'Sen onu boşver sevmiyorum zaten' yazana kadar gelen mesajlar pek çok kişinin güven problemini tetikledi.
Peki günümüzde ilişkiler neden bu kadar hızlı başlıyor?
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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