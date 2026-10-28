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Bir Torun Yapay Zeka ile Büyükannesini Filmin İçine Ekleyip Tepkisini Paylaştı

Bir Torun Yapay Zeka ile Büyükannesini Filmin İçine Ekleyip Tepkisini Paylaştı

Vera Ekin
Vera Ekin - Video Editörü
28.10.2026 - 14:11

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Yapay zeka araçları, birkaç dakikada kimsenin aklına gelmeyecek kurgular üretmemize imkan tanıyor. Sosyal medyada yapay zekayla üretilen birbirinden ilginç videoları, ilgiyle izledik. Üstelik bu teknoloji artık sadece sosyal medyada gezen videolarla sınırlı kalmıyor. Yeni nesil bu duruma adapte olmuş olsa da, ileri yaşlarındaki insanlar için kafa karıştırıcı olabiliyor. Bu yüzden hem dolandırıcıların hem de şakaların hedefi olabiliyor. 

Bir torun büyükannesini yapay zeka ile Obsession filminin restoran sahnesine yerleştirdi. Televizyonda filmi izleyen büyükanne, sahnede kendi yüzünü görünce önce ne olduğunu anlamaya çalıştı, ardından torununa bakarak onun tepkisini anlamaya çalıştı. Büyükannenin o şaşkınlığı izleyenleri güldürürken yapay zeka videolarının geldiği nokta üzerine düşündürdü. 

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Vera Ekin
Vera Ekin
Video Editörü
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