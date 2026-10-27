article/comments
article/share
Haberler
Video
Nazmi Abin Manifest'in TRALALA Klibine Yapay Zekayla Sean Paul'ü Ekledi

Nazmi Abin Manifest'in TRALALA Klibine Yapay Zekayla Sean Paul'ü Ekledi

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
27.10.2026 - 12:59

İçerik Devam Ediyor

google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Wembley sahnesine çıkıp ilk İngilizce şarkısı TRALALA'yı yayımlayan Manifest, bu kez hiç beklenmedik bir düetle konuşuluyor.

'nazmiabin' isimli içerik üreticisi, yapay zeka araçlarıyla Sean Paul'ü Manifest'in klibine eklediği videoyu Instagram hesabından paylaştı. Video kısa sürede 168 binden fazla beğeni aldı.

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sean Paul'ü klibe ekleyen Nazmi Abin kendisini de unutmadı

Sean Paul'ü klibe ekleyen Nazmi Abin kendisini de unutmadı

Video, Manifest üyelerinden birinin TRALALA klibindeki kısa bir sahnesiyle açılıyor. Ardından kameraya geçen Nazmi Abin, şarkının sound'unu çok beğendiğini söylüyor. Bir merdivene çıkıp duvara Beyoncé, Rihanna, Sia ve Anne-Marie posterlerini asarken de dünya çapında yükselişe geçen kadın sanatçıların ortak noktasına gönderme yapıyor: Hepsinin kariyerinde bir Sean Paul düeti var. 'Ben de dedim ki Manifest'in...' diye başlayan cümlesinin devamını ise videonun kendisi tamamlıyor.

Bir sonraki karede nazar boncuğu desenli ceketi ve güneş gözlüğüyle Sean Paul beliriyor. Klibin gece partisi atmosferinde Manifest üyeleri dans ederken Sean Paul da kendine özgü dancehall tarzıyla şarkıya eşlik ediyor. Nazmi Abin de elinde gitarla klipte boy gösteriyor ve videoyu 'İyi akşamlar' diyerek kapatıyor.

Paylaşımda videonun yapay zeka araçlarıyla hazırlandığı açıkça belirtiliyor. Daha önce Mahsun Kırmızıgül'le 50 Cent'i, Seda Sayan'la Billie Eilish'i aynı şarkıda buluşturan mixleriyle tanınan Nazmi Abin, bu kez Manifest'in global çıkışına esprili bir katkı yapmış oldu.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın