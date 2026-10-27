Nazmi Abin Manifest'in TRALALA Klibine Yapay Zekayla Sean Paul'ü Ekledi

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Wembley sahnesine çıkıp ilk İngilizce şarkısı TRALALA'yı yayımlayan Manifest, bu kez hiç beklenmedik bir düetle konuşuluyor.
'nazmiabin' isimli içerik üreticisi, yapay zeka araçlarıyla Sean Paul'ü Manifest'in klibine eklediği videoyu Instagram hesabından paylaştı. Video kısa sürede 168 binden fazla beğeni aldı.
Sean Paul'ü klibe ekleyen Nazmi Abin kendisini de unutmadı
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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