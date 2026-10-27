Nazmi Abin Manifest'in TRALALA Klibine Yapay Zekayla Sean Paul'ü Ekledi

Video, Manifest üyelerinden birinin TRALALA klibindeki kısa bir sahnesiyle açılıyor. Ardından kameraya geçen Nazmi Abin, şarkının sound'unu çok beğendiğini söylüyor. Bir merdivene çıkıp duvara Beyoncé, Rihanna, Sia ve Anne-Marie posterlerini asarken de dünya çapında yükselişe geçen kadın sanatçıların ortak noktasına gönderme yapıyor: Hepsinin kariyerinde bir Sean Paul düeti var. 'Ben de dedim ki Manifest'in...' diye başlayan cümlesinin devamını ise videonun kendisi tamamlıyor.

Bir sonraki karede nazar boncuğu desenli ceketi ve güneş gözlüğüyle Sean Paul beliriyor. Klibin gece partisi atmosferinde Manifest üyeleri dans ederken Sean Paul da kendine özgü dancehall tarzıyla şarkıya eşlik ediyor. Nazmi Abin de elinde gitarla klipte boy gösteriyor ve videoyu 'İyi akşamlar' diyerek kapatıyor.

Paylaşımda videonun yapay zeka araçlarıyla hazırlandığı açıkça belirtiliyor. Daha önce Mahsun Kırmızıgül'le 50 Cent'i, Seda Sayan'la Billie Eilish'i aynı şarkıda buluşturan mixleriyle tanınan Nazmi Abin, bu kez Manifest'in global çıkışına esprili bir katkı yapmış oldu.