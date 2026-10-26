Arda Güler Yapay Zekayla Buluşunca Ortaya Çıkan Komik Videolar Viral Oldu

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Arda Güler, ülkemizde de sevilen bir oyuncuyken şimdi tüm dünyanın dikkatini çekmeyi başarıyor. Son olarak 25 Ekim Pazar günü LaLiga'nın 10. haftasında deplasmanda Barcelona'yı 2-1 yenen Real Madrid'de 90 dakikanın en dikkat çeken ismi olmayı başardı. Arda Güler, maça ilk 11'de başladı ve 90 dakikayı başarılı bir şekilde tamamladı.
Sosyal medyada ise bir yandan Arda Güler' yorum yağarken bir yandan da yapay zeka videoları viral oluyor!
Arda Güler her maçtan sonra dünyada gündeme geliyor.
Maç öncesi...
Hepsi birbirinden başarılı!
Bir video da Arda Güler'in yabancı fanlarından.
Efsaneyi hatırlamasak olmaz 😂
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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