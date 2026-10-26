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Arda Güler Yapay Zekayla Buluşunca Ortaya Çıkan Komik Videolar Viral Oldu

Arda Güler Yapay Zekayla Buluşunca Ortaya Çıkan Komik Videolar Viral Oldu

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
26.10.2026 - 13:53

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Arda Güler, ülkemizde de sevilen bir oyuncuyken şimdi tüm dünyanın dikkatini çekmeyi başarıyor. Son olarak 25 Ekim Pazar günü LaLiga'nın 10. haftasında deplasmanda Barcelona'yı 2-1 yenen Real Madrid'de 90 dakikanın en dikkat çeken ismi olmayı başardı. Arda Güler, maça ilk 11'de başladı ve 90 dakikayı başarılı bir şekilde tamamladı. 

Sosyal medyada ise bir yandan Arda Güler' yorum yağarken bir yandan da yapay zeka videoları viral oluyor!

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Arda Güler her maçtan sonra dünyada gündeme geliyor.

Arda Güler her maçtan sonra dünyada gündeme geliyor.

Real Madrid forması giyen Arda Güler, artık maçlara ilk 11'de çıkıyor ve 90 dakikayı başarılı bir şekilde tamamlıyor. Takımını galibiyete götüren Arda Güler, maçların en sevilen ve en çok konuşulan ismi oluyor. Tüm dünyada sevilen ve sosyal medyada hakkında binlerce olumlu yorum yapılan Arda Güler, tabii yapay zeka videolarının da vazgeçilmezi.

İşte, viral olan Arda Güler yapay zeka videolarından bazıları!

Maç öncesi...

Video Kaynak: 3bolge

Videonun maçtan önce paylaşıldığını belirtmekte fayda var! :)

Hepsi birbirinden başarılı!

Video Kaynak: gutipetito

Bir video da Arda Güler'in yabancı fanlarından.

Video Kaynak: makeainotart

Efsaneyi hatırlamasak olmaz 😂

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Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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