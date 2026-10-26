Arda Güler Yapay Zekayla Buluşunca Ortaya Çıkan Komik Videolar Viral Oldu

Arda Güler, ülkemizde de sevilen bir oyuncuyken şimdi tüm dünyanın dikkatini çekmeyi başarıyor. Son olarak 25 Ekim Pazar günü LaLiga'nın 10. haftasında deplasmanda Barcelona'yı 2-1 yenen Real Madrid'de 90 dakikanın en dikkat çeken ismi olmayı başardı. Arda Güler, maça ilk 11'de başladı ve 90 dakikayı başarılı bir şekilde tamamladı.

Sosyal medyada ise bir yandan Arda Güler' yorum yağarken bir yandan da yapay zeka videoları viral oluyor!