Dev Derbi Zaferi Sonrası İspanyol Basını ve Taraftarlardan Arda Güler'e Övgü Yağdı

ElDesmarque, Arda'ya 8 verdi ve 'Türk oyuncunun boşluğa attığı çok sayıdaki topla ortaya koyduğu performans belirleyiciydi' diye yazdı. Yazıda ikinci gole giden pasın da Arda'dan çıktığı hatırlatılırken, geride top çıkarırken yaptığı hata da not edildi.

Bernabéu Digital de 8 verdi: 'Bu kez sağ kanatta oynayan Türk oyuncudan birkaç pozisyon ve fırsat üretilen büyük bir maç.'

Fichajes.net notu en yüksek verenlerden oldu, 8,5. Sitenin yorumu şöyle: 'Türk oyuncu, beyazlıların en ilhamlı futbolcularından biriydi.' Rakip savunmanın arasındaki boşluklarda yer bulduğu, Mbappé ve Bellingham'la bağlantı kurduğu da yazıldı.

VAVEL España ise 7,5 verdi: 'Bazı anlarda süreklilik eksikti ama kalitesi Madrid'in topla çözüm bulmasını sağladı.'