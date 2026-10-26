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Dev Derbi Zaferi Sonrası İspanyol Basını ve Taraftarlardan Arda Güler'e Övgü Yağdı

Dev Derbi Zaferi Sonrası İspanyol Basını ve Taraftarlardan Arda Güler'e Övgü Yağdı

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
26.10.2026 - 10:56
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Real Madrid, LaLiga'nın 10. haftasında Camp Nou'da Barcelona'yı 2-1 yenerek liderle arasındaki puan farkını üçe indirdi. İki golü de Mbappé attı, ama maçın konuşulan isimlerinden biri ilk 11'de başlayan Arda Güler oldu. Teknik direktör Mourinho, Arda ile Bernardo Silva'yı birlikte oynatmayı tercih etti. Milli futbolcu, rakip savunmayı arkaya attığı toplarla defalarca zorladı; Mbappé'nin ilk yarıdaki yarım kalan vuruşlarının arkasında onun paslarıyla çıkan ataklar vardı. Maçı getiren ikinci gole giden hücum da Arda'nın Camavinga'ya yolladığı pasla başladı. Maçın ardından İspanyol medyası oyuncu notlarını yazdı, İspanyolca paylaşım yapan Madrid taraftarları da Arda'nın performansını tweetlerine taşıdı.

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İspanyol medya organları Arda Güler'e 7,5 ile 8,5 arasında not verdi

İspanyol medya organları Arda Güler'e 7,5 ile 8,5 arasında not verdi

ElDesmarque, Arda'ya 8 verdi ve 'Türk oyuncunun boşluğa attığı çok sayıdaki topla ortaya koyduğu performans belirleyiciydi' diye yazdı. Yazıda ikinci gole giden pasın da Arda'dan çıktığı hatırlatılırken, geride top çıkarırken yaptığı hata da not edildi.

Bernabéu Digital de 8 verdi: 'Bu kez sağ kanatta oynayan Türk oyuncudan birkaç pozisyon ve fırsat üretilen büyük bir maç.'

Fichajes.net notu en yüksek verenlerden oldu, 8,5. Sitenin yorumu şöyle: 'Türk oyuncu, beyazlıların en ilhamlı futbolcularından biriydi.' Rakip savunmanın arasındaki boşluklarda yer bulduğu, Mbappé ve Bellingham'la bağlantı kurduğu da yazıldı.

VAVEL España ise 7,5 verdi: 'Bazı anlarda süreklilik eksikti ama kalitesi Madrid'in topla çözüm bulmasını sağladı.'

"Arda Güler futbol açısından, entelektüel açıdan, estetik açıdan, ahlaki açıdan, matematiksel açıdan sahadaki tüm oyunculardan üstündür."

"Arda Güler futbol açısından, entelektüel açıdan, estetik açıdan, ahlaki açıdan, matematiksel açıdan sahadaki tüm oyunculardan üstündür."
twitter.com

"Real Madrid'in Arda Güler'den geçmeyen bir atağı yok. Olması gerektiği gibi. Takımın beyni ve dağıtıcısı."

"Real Madrid'in Arda Güler'den geçmeyen bir atağı yok. Olması gerektiği gibi. Takımın beyni ve dağıtıcısı."
twitter.com

"Arda Güler tam bir oyuncu skandalı. Kötü ayağıyla bile 87. dakikada kendi sahasından kilit bir pas verip maçı kazandıran pozisyonu yaratıyor."

"Arda Güler tam bir oyuncu skandalı. Kötü ayağıyla bile 87. dakikada kendi sahasından kilit bir pas verip maçı kazandıran pozisyonu yaratıyor."
twitter.com

"Güler'in pası, Özil'in Cristiano'ya attığı pas gibi."

"Güler'in pası, Özil'in Cristiano'ya attığı pas gibi."
twitter.com
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"Bernardo ve Güler her zaman sahada olmalı. Dozaj gerekiyorsa en azından büyük maçlarda. Bana hep o mücadeleci futbolcuları verin."

"Bernardo ve Güler her zaman sahada olmalı. Dozaj gerekiyorsa en azından büyük maçlarda. Bana hep o mücadeleci futbolcuları verin."
twitter.com

"Real Madrid bu gece sadece bir Clásico kazanmadı. Yolu buldu, güvenini zirveye taşıdı. Bernardo Silva ve Güler'le kazanabileceğini gösterdi. Bu galibiyet muazzam."

"Real Madrid bu gece sadece bir Clásico kazanmadı. Yolu buldu, güvenini zirveye taşıdı. Bernardo Silva ve Güler'le kazanabileceğini gösterdi. Bu galibiyet muazzam."
twitter.com

"Arda Güler eserine bakıyor."

"Madrid'in Clásico galibiyetinin ardından herkes Güler'e sarılıyor."

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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