Dev Derbi Zaferi Sonrası İspanyol Basını ve Taraftarlardan Arda Güler'e Övgü Yağdı
Real Madrid, LaLiga'nın 10. haftasında Camp Nou'da Barcelona'yı 2-1 yenerek liderle arasındaki puan farkını üçe indirdi. İki golü de Mbappé attı, ama maçın konuşulan isimlerinden biri ilk 11'de başlayan Arda Güler oldu. Teknik direktör Mourinho, Arda ile Bernardo Silva'yı birlikte oynatmayı tercih etti. Milli futbolcu, rakip savunmayı arkaya attığı toplarla defalarca zorladı; Mbappé'nin ilk yarıdaki yarım kalan vuruşlarının arkasında onun paslarıyla çıkan ataklar vardı. Maçı getiren ikinci gole giden hücum da Arda'nın Camavinga'ya yolladığı pasla başladı. Maçın ardından İspanyol medyası oyuncu notlarını yazdı, İspanyolca paylaşım yapan Madrid taraftarları da Arda'nın performansını tweetlerine taşıdı.
İspanyol medya organları Arda Güler'e 7,5 ile 8,5 arasında not verdi
"Arda Güler futbol açısından, entelektüel açıdan, estetik açıdan, ahlaki açıdan, matematiksel açıdan sahadaki tüm oyunculardan üstündür."
"Real Madrid'in Arda Güler'den geçmeyen bir atağı yok. Olması gerektiği gibi. Takımın beyni ve dağıtıcısı."
"Arda Güler tam bir oyuncu skandalı. Kötü ayağıyla bile 87. dakikada kendi sahasından kilit bir pas verip maçı kazandıran pozisyonu yaratıyor."
"Güler'in pası, Özil'in Cristiano'ya attığı pas gibi."
"Bernardo ve Güler her zaman sahada olmalı. Dozaj gerekiyorsa en azından büyük maçlarda. Bana hep o mücadeleci futbolcuları verin."
"Real Madrid bu gece sadece bir Clásico kazanmadı. Yolu buldu, güvenini zirveye taşıdı. Bernardo Silva ve Güler'le kazanabileceğini gösterdi. Bu galibiyet muazzam."
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