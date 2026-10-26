Galibiyet Golünden Önce Pas Veren Arda Güler'in Duruşu Dünyada Viral Oldu

Real Madrid, 25 Ekim Pazar günü LaLiga'nın 10. haftasında deplasmanda Barcelona'yı 2-1 yenerek Camp Nou'dan üç puanla ayrıldı. Mbappé 41. ve 88. dakikalarda attığı gollerle skora damga vururken, Raphinha 61. dakikada Barcelona'yı beraberliğe taşımıştı. Sonuç, Barcelona'nın bu sezonki ilk lig yenilgisi oldu ve iki ekip arasındaki puan farkını 27'ye 24 ile üçe indirdi. Maçı ilk 11'de başlayıp 90 dakika oynayan Arda Güler'in Mbappé'nin galibiyet golüne giden atakta üstlendiği rol ise karşılaşmanın ardından sosyal medyada ayrıca yorumlandı. Bellingham'ın rulet hareketiyle başlayan pozisyonda Güler, topu Camavinga'ya aktaran isimdi. Maçtan sonra en çok konuşulan anlardan biri de onun bu pozisyondaki tavrı oldu.
Maçın en çok konuşulan karelerinden biri, Mbappé'nin 88. dakikada Real Madrid'e galibiyeti getiren golünden önceki atakta yaşandı. Pozisyonun başında Bellingham'ın rulet hareketi vardı; top Arda Güler'e geldi, Güler de Camavinga'yı oyuna soktu. Camavinga, Cubarsí karşısındaki mücadeleyi kazandıktan sonra topu ceza sahasındaki Mbappé'ye ulaştırdı ve Fransız yıldız skoru belirledi.
Güler pozisyondaki işini bitirdikten sonra gelişmeleri sakin sakin izledi; sosyal medya kullanıcıları da bu tavrı, gol olana kadar yerinden ayrılmayan bir futbolcu üzerinden yorumladı. Milli futbolcu maça ilk 11'de başladı ve 90 dakika boyunca sahada kaldı.
Barcelona'nın bu sezonki ilk lig yenilgisi olan sonuç, iki ekip arasındaki farkı üç puana indirdi: Barcelona 27, Real Madrid 24 puanda. Güler'in son haftalardaki performansı da zaten gündemdeydi. Şampiyonlar Ligi'nde Roma karşısında yedekten girip iki asist yapan, Sevilla'ya ceza sahası dışından attığı golle övgü toplayan milli oyuncunun Clásico'daki bu pası, formundaki yükselişin yeni bir örneği olarak yorumlandı.
“Bu pası Pedri atsaydı Barça taraftarı bize ‘teknik’ kelimesinden başka bir şey söyletmezdi 😂😭”
“Hiçbir Manchester United oyuncusu Güler'in Cama'ya verdiği o pası veremez. O koşuyu da kimse yapamaz, Mbappé'nin attığı golü de kimse atamaz 😂😂😂”
İçine doğmuş.
“Bu gol çok hafife alındı. Camavinga bir kez bile ceza sahasında kimse var mı diye bakmadı ama Mbappé'nin orada olacağını biliyordu.”
“Bu gol, birkaç ikonik hareketin birleşimi: Jude'un Zidane tarzı rulet hareketi, Arda Güler'in 2012'deki Barça karşısında Özil'in attığı pası andıran pası, Camavinga'nın Bale'in Bartra'ya yaptığına benzer şekilde son anda pozisyon kazanması. Futbol 🤩”
Hesap kitap tamam.
Sessiz kahraman.
“Toni Kroos'un eskiden yaptığı gibi. Sen kendi işini yapıyorsun, diğerlerinin de kendi işini yapmasını bekliyorsun. Bu kadar basit.”
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