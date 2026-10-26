Galibiyet Golünden Önce Pas Veren Arda Güler'in Duruşu Dünyada Viral Oldu

Maçın en çok konuşulan karelerinden biri, Mbappé'nin 88. dakikada Real Madrid'e galibiyeti getiren golünden önceki atakta yaşandı. Pozisyonun başında Bellingham'ın rulet hareketi vardı; top Arda Güler'e geldi, Güler de Camavinga'yı oyuna soktu. Camavinga, Cubarsí karşısındaki mücadeleyi kazandıktan sonra topu ceza sahasındaki Mbappé'ye ulaştırdı ve Fransız yıldız skoru belirledi.

Güler pozisyondaki işini bitirdikten sonra gelişmeleri sakin sakin izledi; sosyal medya kullanıcıları da bu tavrı, gol olana kadar yerinden ayrılmayan bir futbolcu üzerinden yorumladı. Milli futbolcu maça ilk 11'de başladı ve 90 dakika boyunca sahada kaldı.

Barcelona'nın bu sezonki ilk lig yenilgisi olan sonuç, iki ekip arasındaki farkı üç puana indirdi: Barcelona 27, Real Madrid 24 puanda. Güler'in son haftalardaki performansı da zaten gündemdeydi. Şampiyonlar Ligi'nde Roma karşısında yedekten girip iki asist yapan, Sevilla'ya ceza sahası dışından attığı golle övgü toplayan milli oyuncunun Clásico'daki bu pası, formundaki yükselişin yeni bir örneği olarak yorumlandı.