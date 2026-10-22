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Arda Turan'dan Arda Güler'li El Clasico Sorusuna Yanıt Geldi: "Arda Benim Kardeşim Ama..."

Arda Turan'dan Arda Güler'li El Clasico Sorusuna Yanıt Geldi: "Arda Benim Kardeşim Ama..."

arda güler
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
22.10.2026 - 18:16
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Shakhtar Donetsk Teknik Direktörü Arda Turan, Şampiyonlar Ligi'nde Inter deplasmanında alınan 1-0'lık yenilginin ardından TNT Sports'a konuştu. Turan'a pazar günü oynanacak Real Madrid-Barcelona El Clasico'su ve Milli Takım'ın yıldızı Arda Güler soruldu. Turan, hem kimi destekleyeceğini hem de Arda Güler'le ilişkisini anlatırken Galatasaray-Fenerbahçe rekabetini örnek gösterdi.

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Shakhtar Inter deplasmanında 1-0 yenildi.

Shakhtar Inter deplasmanında 1-0 yenildi.

Arda Turan'ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında Inter deplasmanından 1-0'lık mağlubiyetle ayrıldı. Maçın ardından TNT Sports mikrofonlarına konuşan Turan'a, karşılaşmanın dışında pazar günü oynanacak El Clasico ve Arda Güler soruları da yöneltildi.

Turan, El Clasico'da Barcelona'yı tuttuğunu söyledi.

Turan, El Clasico'da Barcelona'yı tuttuğunu söyledi.

LaLiga'da 25 Ekim Pazar günü Real Madrid ile Barcelona karşı karşıya gelecek. Hangi takımın kazanmasını istediği sorulan Turan, eski kulübüne duyduğu sevgi nedeniyle Barcelona'nın galip gelmesini istediğini söyledi.

Real Madrid forması giyen Arda Güler'in de sorulması üzerine Turan, genç yıldızı kardeşi gibi gördüğünü belirtti. Turan, Arda Güler için şu ifadeyi kullandı:

'Arda Güler benim kardeşim ama ben Barcelona tarafındayım.'

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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