Arda Turan'dan Arda Güler'li El Clasico Sorusuna Yanıt Geldi: "Arda Benim Kardeşim Ama..."

LaLiga'da 25 Ekim Pazar günü Real Madrid ile Barcelona karşı karşıya gelecek. Hangi takımın kazanmasını istediği sorulan Turan, eski kulübüne duyduğu sevgi nedeniyle Barcelona'nın galip gelmesini istediğini söyledi.

Real Madrid forması giyen Arda Güler'in de sorulması üzerine Turan, genç yıldızı kardeşi gibi gördüğünü belirtti. Turan, Arda Güler için şu ifadeyi kullandı:

'Arda Güler benim kardeşim ama ben Barcelona tarafındayım.'