Arda Turan'dan Arda Güler'li El Clasico Sorusuna Yanıt Geldi: "Arda Benim Kardeşim Ama..."
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Shakhtar Donetsk Teknik Direktörü Arda Turan, Şampiyonlar Ligi'nde Inter deplasmanında alınan 1-0'lık yenilginin ardından TNT Sports'a konuştu. Turan'a pazar günü oynanacak Real Madrid-Barcelona El Clasico'su ve Milli Takım'ın yıldızı Arda Güler soruldu. Turan, hem kimi destekleyeceğini hem de Arda Güler'le ilişkisini anlatırken Galatasaray-Fenerbahçe rekabetini örnek gösterdi.
Shakhtar Inter deplasmanında 1-0 yenildi.
Turan, El Clasico'da Barcelona'yı tuttuğunu söyledi.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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