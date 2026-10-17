Arda Turan ve Şenol Güneş'ten Sonra Sürpriz İsim: Milli Takımda Beklenmedik Formül
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Vincenzo Montella ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktörsüz kalan A Milli Futbol Takımı'nda geçici çözüm arayışı sürüyor. Milliyet'te yer alan habere göre TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, UEFA Uluslar Ligi'ndeki Belçika ve Fransa maçları için federasyon bünyesinde görev yapan Samet Aybaba'yı kulübenin başına geçirmeyi düşünüyor. Federasyondan konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
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Haziranda seçimli genel kurula gidecek federasyon, yeni yönetime bağlayıcı bir sözleşme bırakmak istemiyor.
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Milli Takımda sürpriz isim!
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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