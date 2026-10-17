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Arda Turan ve Şenol Güneş'ten Sonra Sürpriz İsim: Milli Takımda Beklenmedik Formül

Arda Turan ve Şenol Güneş'ten Sonra Sürpriz İsim: Milli Takımda Beklenmedik Formül

Milli Takım
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Gündem ve Ekonomi Editörü
17.10.2026 - 09:57
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Vincenzo Montella ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktörsüz kalan A Milli Futbol Takımı'nda geçici çözüm arayışı sürüyor. Milliyet'te yer alan habere göre TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, UEFA Uluslar Ligi'ndeki Belçika ve Fransa maçları için federasyon bünyesinde görev yapan Samet Aybaba'yı kulübenin başına geçirmeyi düşünüyor. Federasyondan konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

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Haziranda seçimli genel kurula gidecek federasyon, yeni yönetime bağlayıcı bir sözleşme bırakmak istemiyor.

Haziranda seçimli genel kurula gidecek federasyon, yeni yönetime bağlayıcı bir sözleşme bırakmak istemiyor.

Federasyon yönetiminin geçici bir formüle yönelmesinin arkasında takvim yatıyor. TFF'nin olağan seçimli genel kurulu haziran ayında yapılacak. Hacıosmanoğlu ve yönetim kurulunun, göreve gelecek yeni yönetimin elini kolunu bağlayacak uzun vadeli bir teknik direktör sözleşmesine imza atmak istemediği belirtiliyor.

Bu nedenle federasyon, önceliği kasım ayındaki iki kritik karşılaşmaya verdi. Planın merkezinde, Belçika ve Fransa maçları için dışarıdan yeni bir isim getirmek yerine sorumluluğu TFF'nin kendi bünyesindeki bir teknik adama vermek bulunuyor.

Bu noktaya gelinmeden önce farklı isimler de masadaydı. Federasyonun ilk olarak Shakhtar Donetsk'i çalıştıran Arda Turan'la temas kurduğu, ancak Turan'ın kulübünde devam edeceğini açıklamasının ardından alternatif planlara geçildiği ifade ediliyor. Süreç içinde tecrübeli teknik adam Şenol Güneş'in adı da geçici çözüm seçenekleri arasında konuşulmuştu.

Milli Takımda sürpriz isim!

Milli Takımda sürpriz isim!

A Milli Takım, UEFA Uluslar A Ligi'ndeki grubunda şimdiye kadar oynadığı 4 maçın tamamını kaybetti ve puansız şekilde son sırada bulunuyor. Ay-yıldızlılar 12 Kasım'da Belçika'yı kendi sahasında ağırlayacak, 15 Kasım'da ise Fransa deplasmanında sahaya çıkacak.

TFF, UEFA Uluslar Ligi'ndeki Belçika ve Fransa maçları için federasyon bünyesinde görev yapan Samet Aybaba'yı kulübenin başına geçirmeyi düşünüyor. 

Samet Aybaba, ağustos ayından bu yana TFF'de genç milli takımların teknik koordinatörü olarak görev yapıyor. Daha önce Bursaspor, Kayserispor ve Adana Demirspor gibi kulüplerde teknik direktörlük yapan deneyimli çalıştırıcının, iki maçlık geçici görev fikrine sıcak baktığı iddia edildi.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Gündem ve Ekonomi Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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