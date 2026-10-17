Arda Turan ve Şenol Güneş'ten Sonra Sürpriz İsim: Milli Takımda Beklenmedik Formül

Federasyon yönetiminin geçici bir formüle yönelmesinin arkasında takvim yatıyor. TFF'nin olağan seçimli genel kurulu haziran ayında yapılacak. Hacıosmanoğlu ve yönetim kurulunun, göreve gelecek yeni yönetimin elini kolunu bağlayacak uzun vadeli bir teknik direktör sözleşmesine imza atmak istemediği belirtiliyor.

Bu nedenle federasyon, önceliği kasım ayındaki iki kritik karşılaşmaya verdi. Planın merkezinde, Belçika ve Fransa maçları için dışarıdan yeni bir isim getirmek yerine sorumluluğu TFF'nin kendi bünyesindeki bir teknik adama vermek bulunuyor.

Bu noktaya gelinmeden önce farklı isimler de masadaydı. Federasyonun ilk olarak Shakhtar Donetsk'i çalıştıran Arda Turan'la temas kurduğu, ancak Turan'ın kulübünde devam edeceğini açıklamasının ardından alternatif planlara geçildiği ifade ediliyor. Süreç içinde tecrübeli teknik adam Şenol Güneş'in adı da geçici çözüm seçenekleri arasında konuşulmuştu.