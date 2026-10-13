Arda Turan Milli Takım İddialarına Yanıt Verdi: "Daha Çok Sahada Kalmalıyım"
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Türkiye Futbol Federasyonu'nun Vincenzo Montella ile yollarını ayırmasının ardından A Milli Takım'ın başına geçebilecek isimler arasında anılan Arda Turan, AEK maçı öncesindeki basın toplantısında konuştu. Shakhtar Donetsk Teknik Direktörü Turan, hem milli takımla ilgili iddialara hem de kendisine yönelik ikna söylemlerine yanıt verdi.
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Milli takımı şimdilik düşünmüyor.
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Temsil etmenin farklı yolları olduğunu belirtti.
İkna söylemleri onu rahatsız etti.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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