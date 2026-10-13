article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
Arda Turan Milli Takım İddialarına Yanıt Verdi: "Daha Çok Sahada Kalmalıyım"

Arda Turan Milli Takım İddialarına Yanıt Verdi: "Daha Çok Sahada Kalmalıyım"

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
13.10.2026 - 19:06
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Türkiye Futbol Federasyonu'nun Vincenzo Montella ile yollarını ayırmasının ardından A Milli Takım'ın başına geçebilecek isimler arasında anılan Arda Turan, AEK maçı öncesindeki basın toplantısında konuştu. Shakhtar Donetsk Teknik Direktörü Turan, hem milli takımla ilgili iddialara hem de kendisine yönelik ikna söylemlerine yanıt verdi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Milli takımı şimdilik düşünmüyor.

Milli takımı şimdilik düşünmüyor.

Turan, milli takım koltuğunu şimdilik düşünmediğini belirterek konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

'Genç bir teknik direktör olarak daha çok sahada kalmalıyım.'

Shakhtar Donetsk ile olan kontratı süresince kulübün hedeflerine ve en çok da söz verdiği oyunculara sonsuz bir sadakatle bağlı olduğunu vurgulayan Turan, kulüp başkanına, CEO'ya ve yönetime de teşekkür etti.

Temsil etmenin farklı yolları olduğunu belirtti.

Temsil etmenin farklı yolları olduğunu belirtti.

Milli takımda oynamış biri olarak teklifin kendisi için büyük bir onur olduğunu belirten Turan, ülkesini ve bayrağını ne kadar sevdiğini anlattı ve bayrağı yurt dışında taşımayı sürdürmek istediğini şu sözlerle dile getirdi:

'Ülkemi ve bayrağımı çok seviyorum ama bazen temsil etmek farklı şekillerde olabilir.'

Turan, Fatih Terim'in yıllar önce Fiorentina ve Milan'a götürdüğü bayrağı Avrupa'da şampiyon olmuş ilk Türk teknik direktör olarak taşıdığını düşündüğünü, temsil görevini bu şekilde yapmanın ülkesi adına daha değerli ve faydalı olacağını da ekledi.

İkna söylemleri onu rahatsız etti.

İkna söylemleri onu rahatsız etti.

Turan, kendisini ikna etmeye çalışıldığı yönündeki söylemlerin canını sıktığını belirterek şunları kaydetti:

'Türk vatandaşı olarak böyle bir ikna durumu yok ve bu beni gerçekten rahatsız ediyor.'

Oyuncularına lig maçı öncesinde yaptığı konuşmayı da aktaran Turan, onlara şu sözleri söylediğini anlattı:

'AEK'yı asla düşünmemelisiniz.'

Kendi gündemini oyuncularının önüne koymanın onların heyecanına ve umuduna haksızlık olacağını düşündüğü için konuyu açıkça anlatmak istediğini belirten Turan, daha önce aldığı tekliflerde böyle bir his yaşamadığını da ifade etti.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın