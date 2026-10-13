Arda Turan Milli Takım İddialarına Yanıt Verdi: "Daha Çok Sahada Kalmalıyım"

Milli takımda oynamış biri olarak teklifin kendisi için büyük bir onur olduğunu belirten Turan, ülkesini ve bayrağını ne kadar sevdiğini anlattı ve bayrağı yurt dışında taşımayı sürdürmek istediğini şu sözlerle dile getirdi:

'Ülkemi ve bayrağımı çok seviyorum ama bazen temsil etmek farklı şekillerde olabilir.'

Turan, Fatih Terim'in yıllar önce Fiorentina ve Milan'a götürdüğü bayrağı Avrupa'da şampiyon olmuş ilk Türk teknik direktör olarak taşıdığını düşündüğünü, temsil görevini bu şekilde yapmanın ülkesi adına daha değerli ve faydalı olacağını da ekledi.